Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik, güvenli ve düzenli bir ortamda yerine getirebilmesi için ilçede 6 kapalı semt pazarı ile 1 ana kesimhanede hizmet verilecek. Kesim alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlanırken, bayram boyunca sahada görev yapacak ekipler için tüm planlamalar yapıldı.

Belediye ekipleri, Kurban Bayramı süresince kaçak kesimlerin önüne geçmek ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetimlerini artıracak. Ayrıca bayram boyunca temizlik ekipleri de sahada aktif olarak görev yapacak.

Kaçan kurbanlıklar için yakalama timi oluşturuldu

Esenyurt Belediyesi, bayram süresince yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kurban yakalama timi kurdu. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan ekiplerde toplam 14 araç ve 28 personel görev yapacak. Çalışmalar kapsamında 10 zabıta aracı ile 4 Veteriner İşleri Müdürlüğü aracı bayram boyunca sahada hazır bekletilecek. İlçe genelindeki kesim alanlarında ve mahallelerde görev alacak ekipler, kaçan kurbanlıklara kısa sürede müdahale edecek. Vatandaşlar ise ihtiyaç halinde belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezi üzerinden destek talebinde bulunabilecek.

"Kısa sürede müdahale edeceğiz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Zabıta Amiri Ercan Yıldırım, "2026 kurban organizasyonuyla alakalı olarak Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ile birlikte 10 zabıta aracı, 4 Veteriner İşleri Müdürlüğü aracı ve donanımlı ekiplerimizle sahada olacağız. Herhangi bir kurbanlığın kaçması durumunda müdahale timlerimizi oluşturduk. Hem ilçemiz genelinde hem de kesimhanelerde ekiplerimiz görev yapacak. 10-15 dakika gibi kısa sürede müdahale ederek bu yıl da herhangi bir aksaklık yaşanmaması için görev yapacağız" dedi.

7 ayrı noktada kurban kesim hizmeti

Kurban Bayramı süresince vatandaşların ibadetlerini daha düzenli ve hijyenik koşullarda gerçekleştirebilmesi için Akçaburgaz Kapalı Semt Pazarı, Talatpaşa - Akevler Kapalı Semt Pazarı, Güzelyurt Kapalı Semt Pazarı, Kıraç - İstiklal Kapalı Semt Pazarı, Örnek - Çınar Kapalı Semt Pazarı ve Yenikent Kapalı Semt Pazarı ile Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan Esenyurt Belediyesi Kurban Kesimhanesi hizmet verecek. Uzman kasaplar eşliğinde gerçekleştirilecek kesimlerle hem hijyen standartlarının korunması hem de kaçak kesimlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar kesim hizmeti hakkında detaylı bilgiye belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezi veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek. Esenyurt Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu ve sorunsuz bir şekilde geçirebilmesi için tüm ekipleriyle bayram boyunca sahada olacak. - İSTANBUL