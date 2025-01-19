Esenyurt Belediyesi'nden Tatil Dolu Etkinlik Programı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Tatil Dolu Etkinlik Programı

Esenyurt Belediyesi\'nden Tatil Dolu Etkinlik Programı

Esenyurt Belediyesi, 2024-2025 eğitim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilere yönelik bilim sanat atölyeleri, spor kursları, tiyatro ve sinema gösterimlerinin yer aldığı bir sömestr etkinlik programı hazırladı. Çocuklar eğlenceli aktivitelerle stres atacak.

19.01.2025 16:49  Güncelleme: 16:56
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Esenyurt Belediyesi, sömestr tatilinde bilim sanat atölyeleri, spor kursları, tiyatro ve sinema gösterimleri ile birbirinden keyifli aktivitelerin yer aldığı bir dizi etkinlik hazırladı. Çocuklar, zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyecek bu programda hem gönüllerince eğlenecek hem de yeni eğitim dönemine stressiz bir şekilde başlayacak.

Esenyurt'ta 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için birbirinden eğlenceli ve öğretici bir sömestr programı hazırlandı. Bilim ve sanat atölyeleri, çocuk tiyatroları, sinema gösterimi, masal anlatımı, illüzyon ve kukla gösterilerinin yer aldığı etkinlik takvimine, sağlıklı bir yaşam için spor branşları da eklendi. Çocuklar, zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyecek etkinlik programında eğlenerek, okulun stresini atacak.

Dolu dolu bir program

20-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinliklerde, illüzyon, jonglör, masal anlatımı, kukla gösterisi, palyaço, yüz boyama ve maskot karakterden oluşan bir şenlik düzenlenecek. Çocuk tiyatrolarında Portakal Kral ve Sihirli Orman isimli oyunlar yer alırken, sinema etkinliklerinde ise Garfield Sıkı Tutunun ve Tembeller Ailesi 20-31 Ocak tarihleri arasında Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gösterimde olacak.

Eğitici ve eğlenceli atölyeler çocukları bekliyor

Bilimin yanında sosyal ve duygusal öğrenmeyi de gerçekleştirmek amacıyla hayata geçirilen Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri, sömestr tatilinde kapılarını açıyor. 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için 5 farklı branşta eğitim modelini içeren atölyeler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlandı. Keşfedici bir eğitim modelinin uygulanacağı atölyelerde çalışmalar en az ikişer saatlik dersler ve 20 kişilik gruplar halinde yapılacak. Çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlayan bu programda; Robotik Kodlama, Ritim, Kitap Ayracı, Taş Boyama ve Canlandır Masal Atölyeleri yer alıyor.

14 farklı branşta spor eğitimi

Öğrencilerin tatilde spor yapabilmeleri için de bir program oluşturuldu. Belediye bünyesindeki tüm spor merkezleri 7-14 yaş arası çocuklara tatil boyunca 14 farklı branşta hizmet verecek. Eğitimlerden faydalanmak isteyen çocuklar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 0212 699 51 55 numaralı telefonunu arayarak istedikleri branşa kayıt yaptırabilecek.

Sömestr dönemi boyunca gerçekleştirilecek etkinlik programının ayrıntılarına Esenyurt Belediyesinin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Tatil Dolu Etkinlik Programı - Son Dakika

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