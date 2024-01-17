Esenyurt Belediyesi Öğrenciler İçin Sömestir Şenliği Düzenliyor

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Esenyurt Belediyesi, öğrenciler için "Sömestir Şenliği" düzenleyecek. Beğenilen yapım ve sinema gösterimlerinin yanı sıra programda belediyenin tüm spor tesislerinde toplam 28 alanda kurs hizmeti verilecek.

Esenyurt Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sömestir tatilinde, ilçedeki öğrencilerin tatillerini daha verimli ve eğlenceli geçirebilmeleri için çalışmalarını tamamladı. 20 Ocak ve 3 Şubat günleri arasında gerçekleştirilecek "Sömestir Şenliği" programında; sihirbaz ve kukla gösterileri, palyaço, maskot, yüz boyama, çocuk tiyatroları ve sinema gösterimleri yer alacak. Belediyenin kültür merkezlerinde düzenlenecek etkinliklerde, çocuklar birinci dönemin yorgunluğunu atarken, keyifli vakit geçirecek.

28 SPOR DALINDA EĞİTİMLER VERİLECEK

Ayrıca belediye bünyesindeki tüm spor merkezlerinde, 7-14 yaş arası çocuklara sömestir tatili boyunca 28 spor alanında eğitimler verilecek. Tatil boyunca istedikleri branşlarda eğitim alan çocuklar, hem tatillerini boş geçirmemiş olacak hem de ilgi duydukları spor dallarında gelişimlerine katkıda bulunmuş olacaklar.