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Esenyurt Belediyesi Regaip Kandili'nde Vatandaşlara Kandil Simidi İkram Etti - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Regaip Kandili'nde Vatandaşlara Kandil Simidi İkram Etti

Esenyurt Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla ibadetlerini yerine getiren vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Belediye ekipleri, cami çıkışlarında ve ilçenin kalabalık noktalarında stant kurarak kandil simidi dağıttı. Vatandaşlar, belediye ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Esenyurt Belediyesi Regaip Kandili\'nde Vatandaşlara Kandil Simidi İkram Etti
12.01.2024 - 15:21,  Güncelleme: 15:24
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Esenyurt Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla ibadetlerini yerine getiren vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Esenyurt Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı nedeniyle cami çıkışlarında ve ilçenin kalabalık noktalarında kandil simidi ikramında bulundu. Yapılan ibadetlerin ardından belirlenen noktalara stant kurarak kandil simidi ikramı yapan belediye ekipleri, vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı. Belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı ikram programında vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yayınladığı mesajla tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlarken, Esenyurtlu vatandaşlar ise bu mübarek günde kendilerini unutmayan belediye ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi Regaip Kandili'nde Vatandaşlara Kandil Simidi İkram Etti - Son Dakika
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