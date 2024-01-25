Esenyurt Belediyesi\'nin Sömestir Şenliği miniklere keyifli bir tatil sunuyor

Esenyurt Belediyesi'nin yarıyıl tatili için düzenlediği Sömestir Şenliği'nde minikler birinci dönemin yorgunluğunu atarak keyifli vakit geçiriyor.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Esenyurt Belediyesi, minikler için 'Sömestir Şenliği' düzenledi. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte sihirbaz, jonglör, ateşbaz ve kukla gösterileri yoğun ilgi gördü. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan Esenyurtlu minikler, okul stresini atarak eğlence dolu bir gün geçirdi.

"BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU"

Çocuklarının çok eğlendiğini söyleyen anne Pınar Aydın, "Etkinliği sosyal medya hesaplarında gördüm ve çocuklarımı getirdim. Maddi imkanı olmayanlar için çok güzel bir program. En azından çocuklarımız eğleniyor. Bu duyarlılığından dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi. 'Uzun bir ders maratonundan sonra bu etkinlik bizler için çok iyi oldu' diyerek sözlerine başlayan anne Hilal Arslan ise "Belediyemizin düzenlemiş olduğu etkinliklerden fazlasıyla memnunuz. Tatil dönemlerinde çocuklar için hazırlanan bu etkinlikleri çok faydalı buluyorum" dedi.

Sömestir Şenliği kapsamında 25 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te Esenyurt Kültür Merkezi'nde Özel Etkinlik düzenlenecek. 18-31 Ocak günlerinde ise "Angry Birds 2" ve "Aslan Kral" adlı çocuk filmleri, 10.00-13.00-15.00 saatlerinde olmak üzere, üç seansta gösterime sunulacak.