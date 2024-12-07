Esenyurt Belediyesi, Trafik Güvenliğini Sağlamak İçin Dubaları Topladı

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Esenyurt Belediyesi vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler üzerine yol kenarı ve kaldırımlara duba koyarak trafik akışını bozan vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıların ardından yetkililer, tehlike oluşturan dubaları toplayarak yaya ve araç trafiği akışını güvenli hale getirdi.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere yönelik çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, bu kez rotasını sokaklara çevirdi. Esenyurt Belediyesi trafik şefliği ve zabıta ekipleri yol kenarları, iş yeri önleri ve kaldırımlara duba koyarak yaya ve trafik akışı güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlara uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan kişilere yönelik çalışma da başlatan ekipler kaldırılmayan dubaları toplayarak kaldırımları ve yolları tamamen güvenli hale getirdi. Belediye personelleri buna benzer hizmetlerin aralıksız olarak devam edeceğini ifade ederken, vatandaşlar ise hizmetlerinden dolayı Esenyurt Belediyesine teşekkürlerini iletti.

"Vatandaşların şikayetlerini ortadan kaldırmış oluyoruz"

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde yol planlama ve trafik şefi olarak görev yapan Yakup Mehmetçik yapılan çalışmalarla ilgili "Vatandaşlar tarafından belediyemize, kaldırımlara ve yol kenarlarına yerleştirilen dubalarla ilgili şikayetler gelmeye başladı. Talepler üzerine harekete geçen Zabıta, Yol Planlama ve Trafik Şefliğinde görevli ekiplerimiz incelmelerde bulunarak ilgili işletmeleri ve kişileri uyardı. Uyarımıza rağmen kaldırılmadığını tespit ettiğimiz dubaları ise kendimiz kaldırdık. Bu çalışma ile hem trafik akışını güvenli hale getirmiş olduk hem de vatandaşların şikayetlerini gidermiş olduk. Esenyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL