Esenyurt Belediyesi, vatandaşları 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne götürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Esenyurt Belediyesi, vatandaşları 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne götürdü

Esenyurt Belediyesi, vatandaşları 15 Temmuz Hafıza Müzesi\'ne götürdü
15.07.2025 17:38  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla vatandaşları 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne götürdü.

Esenyurt Belediyesi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla vatandaşları 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne götürdü. Kültür ve manevi geziler kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, o gece yaşanan hain darbe girişimine karşı halkın gösterdiği direnişi yeniden deneyimleme fırsatı buldu.

15 Temmuz'un hafızalarda taze tutulması ve bu destanın gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulan 15 Temmuz Hafıza Müzesi, Esenyurtlu vatandaşlar için unutulmaz anlar yaşattı. Ziyaretçiler, müzeyi gezerek o gece meydanlara dökülen halkın gösterdiği kahramanlıkları ve direnişi derinlemesine keşfetti.

"Allah bir daha milletimize böyle günler yaşatmasın"

Esenyurt Belediyesi Tur Rehberi Amine Yoldaş, müze ziyareti sırasında duygusal bir konuşma yaparak şunları ifade etti: "Bugün 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ndeyiz. Burası, bir direnişin göstergesi. İnsanlarımız canları pahasına meydanlara çıktılar. Biz halkız ve vatana asla ama asla böldürmeyeceğiz dediler. Canları pahasına darbecilerle mücadele ettiler. Esenyurt Belediyesi olarak o günleri yeniden yaşadık. Allah bir daha milletimize böyle günler yaşatmasın."

Esenyurtlulara her gün farklı bir rota

Esenyurtlular, o gece yaşananları hatırlayarak 15 Temmuz'un, Türkiye'nin birliğini ve milletin direncini simgeleyen önemli bir dönüm noktası olduğunu bir kez daha fark etti. Müzede, 15 Temmuz gecesinde yaşanan olaylar, kahramanlık öyküleri ve şehitlerin hatıraları yer aldı. Yetkililer, halkın tarih bilincini pekiştirmek ve toplumda ortak bir hafıza oluşturmak amacıyla düzenlenen kültürel ve manevi gezilerin her gün farklı yerlerde devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi, vatandaşları 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne götürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi
15 Temmuz etkinliklerinde “Atatürk fotoğrafları yasaklandı“ iddiasına yalanlama 15 Temmuz etkinliklerinde "Atatürk fotoğrafları yasaklandı" iddiasına yalanlama
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Resmen açıkladılar: Dusan Tadic’e dev bir teklif yaptık Resmen açıkladılar: Dusan Tadic'e dev bir teklif yaptık
TFF formalarda değişiklik yapıyor TFF formalarda değişiklik yapıyor
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nda 17 imza birden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 17 imza birden
Olay iddia İş insanı Adem Soytekin itirafçı olunca, İmamoğlu cezaevine not göndermiş Olay iddia! İş insanı Adem Soytekin itirafçı olunca, İmamoğlu cezaevine not göndermiş
Diyarbakır’da yangın 3 kişi dumandan etkilendi Diyarbakır'da yangın! 3 kişi dumandan etkilendi
İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı
Hindistan’daki uçak kazası sonrası bütün uçakların yakıt anahtarları incelenecek Hindistan'daki uçak kazası sonrası bütün uçakların yakıt anahtarları incelenecek
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan’ın özgür olmasını istiyor DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor

16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
15:49
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
10:03
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
23:58
Kocaeli’de sokak kavgasında av tüfeğini ateşlediler 3 kişi tutuklandı
Kocaeli'de sokak kavgasında av tüfeğini ateşlediler! 3 kişi tutuklandı
23:56
Jorge Jesus’un yeni adresi Al-Nassr oldu
Jorge Jesus'un yeni adresi Al-Nassr oldu
23:52
Osmaniye’de 3.3 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem
23:41
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?
23:31
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın Eğitim Bakanlığı’ndaki işten çıkarmalara onay verdi
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'ndaki işten çıkarmalara onay verdi
23:26
Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
23:11
Suriye’de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
Suriye'de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
22:33
İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu
İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu
22:26
CHP İlçe Başkanı Oykun Başar’ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti
CHP İlçe Başkanı Oykun Başar'ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 18:01:09. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi, vatandaşları 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.