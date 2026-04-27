Esenyurt nikah sarayı yeni yüzüyle çiftleri karşılıyor

Esenyurt Belediyesi, uzun süredir kullanılan ve yıpranan nikah sarayını yapılan onarım çalışmasının ardından hizmete sundu. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, zamanla yıpranan nikah salonu tamamen yenilenerek, açık renklerle şık bir tasarıma kavuştu. Yeni düzenlemede salona teknolojik donanımlar da eklendi. Genç çiftlerin özel anlarını daha anlamlı kılmak amacıyla nikah salonuna LED ekran yerleştirildi. Bu sayede çiftler, nikah törenleri sırasında anı filmlerini davetlilerle birlikte izleme imkanı bulacak.

Yapılan yenileme çalışmalarıyla nikah sarayı, hem çiftler hem de davetliler için daha konforlu ve unutulmaz anların yaşanacağı bir mekan haline getirildi. - İSTANBUL