Esenyurt’ta 29 Ekim coşkusu çelenk töreni ve 103 çizgili resim sergisiyle yaşandı - Son Dakika
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Esenyurt’ta 29 Ekim coşkusu çelenk töreni ve 103 çizgili resim sergisiyle yaşandı

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Esenyurt’ta 29 Ekim coşkusu çelenk töreni ve 103 çizgili resim sergisiyle yaşandı
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Esenyurt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla çelenk töreni, öğrenci gösterileri ve sanat etkinlikleri düzenlendi. Atatürk heykeline çelenk sunuldu, öğrenciler gösteri yaptı ve 103 çizginin tek esere dönüştüğü resim sergisi açıldı.

Esenyurt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla törenler, öğrenci gösterileri ve sanat etkinlikleri düzenlendi.

Esenyurt'ta düzenlenen törenler, öğrenci gösterileri ve sanat etkinlikleriyle 29 Ekim coşkusu yaşandı. İlçedeki kutlamalar kapsamında Atatürk heykeline çelenk sunulurken, öğrenciler gösterilerini sergiledi ve Cumhuriyet temalı resim sergisi gerçekleştirildi. Dün kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Garnizon Komutanı Hava Piyade Albay Hüseyin Bahadır Yabacı ve Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan tarafından Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. Bugün de Esenyurt Kaymakamlığında tören düzenlendi. Kaymakam Çobanoğlu, Garnizon Komutanı Hava Piyade Albay Yabacı ve Belediye Başkan Vekili Akhan, tebrikleri kabul etti. Törenin ardından ilçe protokolü, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kutlama programına katılarak, öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi.

103'üncü yılda 103 kişi Cumhuriyeti resmetti

Esenyurt Sanat Merkezi'nde Ressam Zafer Örs eşliğinde "Birlikte Yükselen Cumhuriyet" resim sergisi ve 29 Ekim Özel Atölye Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcıların oluşturduğu 103 çizgi, sanatçının performansıyla tek bir esere dönüştürüldü. Çalışmayla Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümünün sanat aracılığıyla anlatılması amaçlandı. Esenyurt'taki Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, akşam düzenlenecek Cumhuriyet Konseri ile devam edecek.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkCumhuriyet BayramıKültür SanatEsenyurt29 EkimGüncelYerelSon Dakika

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