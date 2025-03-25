Esenyurt\'ta Atıl Alan Sağlıklı Yaşam Merkezi Oluyor

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle yaklaşık 4 bin 700 metrekarelik atıl alan Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne dönüştürülecek.

Esenyurt İstiklal Mahallesi'ndeki yaklaşık 4 bin 700 metrekarelik atıl alan, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne dönüştürülecek. Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz ile birlikte İstiklal Mahallesi'ndeki yapıda incelemelerde bulunan Aksoy, alanı Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na devredeceklerini söyledi. Göreve geldiği günden bu yana İlçenin sağlık sorunlarını çözecek projeleri hayata geçiren Aksoy, "İstiklal Mahallesi'nde yaklaşık yedi yıldır atıl durumda bekleyen cami altındaki boş alanı, Kaymakamımız Sayın Fatih Çobanoğlu ile birlikte yerinde inceledik. Burayı Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak halkımızın hizmetine açacağız. Kurumlarımız arasında güvene dayalı ve kamu yararı odaklı işbirliği projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL