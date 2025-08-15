Esenyurt\'ta Gazilere Kahvaltı İkramı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Saadetdere Termal Tesis'te hizmete giren Vitamin Kafe'nin ilk gününde gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Saadetdere Termal Tesis içerisinde hizmet vermeye başlayan Vitamin Kafe'nin ilk gününde, Esenyurt Gaziler Derneği Başkanı Ömer Aslan ve gazilerle kahvaltı programında buluştu. Programa Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Yeşil Aytulum Turgut da katılarak destek verdi. Kahvaltının ardından Başkan Vekili Aksoy, yapımı yeni tamamlanan Saadetdere Termal Kür ve Tedavi Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. - İSTANBUL