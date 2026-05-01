Esenyurt'ta gençlere yapay zeka çağında kariyer rehberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt'ta gençlere yapay zeka çağında kariyer rehberliği

01.05.2026 14:59  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdiği "Yapay Zeka Çağında Yetenek Yönetimi" semineriyle gençler için verimli ve ilham dolu bir programa ev sahipliği yaptı.

Belediyenin eğitim kurslarında üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, Prof. Dr. Dinçer Atlı'nın değerli paylaşımlarıyla geleceğin dünyasına dair önemli bakış açıları kazandı. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un kapasitesini artırdığı kurslar kapsamında düzenlenen seminerde gençlere; yapay zeka çağında değişen yetkinlikler, kariyer planlaması ve geleceğin mesleklerine ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı. Öğrenciler, hem meslek seçimlerine hem de kişisel gelişimlerine katkı sunan programdan memnuniyetle ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen ceza İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen ceza
Ali Babacan’dan “emekliye 14 maaş verilsin” önerisi Ali Babacan’dan “emekliye 14 maaş verilsin” önerisi
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş’a 12 ay hak mahrumiyeti cezası Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
CHP’li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede’ye taciz davasında 1 yıl 6 ay hapis cezası CHP'li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye taciz davasında 1 yıl 6 ay hapis cezası
İBB davasında 15 kişinin tahliye gerekçeleri açıklandı İBB davasında 15 kişinin tahliye gerekçeleri açıklandı

15:18
İran, ABD’ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
15:05
Fuze filminin “sarı filtreli“ İstanbul sahneleri tepki çekti
Fuze filminin "sarı filtreli" İstanbul sahneleri tepki çekti
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
13:55
Bakan Göktaş’dan Brüksel’deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
Bakan Göktaş'dan Brüksel'deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
13:14
İran’dan bomba iddia: ABD’nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 15:54:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.