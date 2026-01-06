Esenyurt Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarını Solarkent Sitesi'ne taşıdı - Son Dakika
Esenyurt Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarını Solarkent Sitesi'ne taşıdı

Esenyurt Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarını Solarkent Sitesi\'ne taşıdı
06.01.2026 16:01  Güncelleme: 16:15
Esenyurt'ta geri dönüşüm çalışmaları, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde Solarkent Sitesi'nde hayata geçirildi. Çalışmalara 60 adet geri dönüşüm konteyneri ve 8.800 adet mavi poşet dağıtımı yapıldı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde yürütülen geri dönüşüm çalışmaları, ilçedeki sitelerde kademeli olarak hayata geçirilmeye devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde sitelere yönelik başlattığı kapsamlı geri dönüşüm çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. İlçede pilot uygulama olarak başlatılan çalışmalar, üçüncü uygulama alanı olarak Solarkent Sitesi'nde de hayata geçirildi.

İlk olarak Zafer Mahallesi'nde bulunan Hep İstanbul Sitesi ile başlayan geri dönüşüm uygulamaları, ikinci adımda İstanbul Hanevleri Sitesinde devam etti. Bu kapsamda üçüncü uygulama alanı olarak belirlenen Solarkent Sitesi, çalışmanın son durağı oldu.

Solarkent Sitesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında site içerisindeki çöp odalarına 60 adet 240 litre ve 4 adet 660 litre geri dönüşüm konteyneri yerleştirildi. Ayrıca, site sakinlerinin günlük kullanımını kolaylaştırmak amacıyla toplam 8.800 adet mavi geri dönüşüm poşeti dağıtıldı. Bu desteklerin yanı sıra site sakinlerine, belediye ekipleri tarafından çevre bilincini konu alan kısa bir eğitim verildi. Bu proje ile geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması sağlanıyor.

Esenyurtlu vatandaşlar, bu çalışmalara önderlik eden Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkürlerini iletirken, belediye yetkilileri ise buna benzer uygulamaların aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. Ayrıca bu çalışmalar, Esenyurt Belediyesi'nin çevreye ve insan sağlığına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Can Aksoy, Esenyurt, Belediye, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarını Solarkent Sitesi'ne taşıdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarını Solarkent Sitesi'ne taşıdı - Son Dakika
