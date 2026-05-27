Esenyurt Belediyesi\'nden kaçak kesimhanelerde denetim

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde kaçak kurban kesimlerine karşı yoğun denetim gerçekleştirdi. Bayramın ilk günü sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan zabıta ekipleri, belirlenen kesim alanları dışında kurban kesimi yapan kişilere anında müdahale etti.

Vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik ve güvenli ortamlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla denetim gerçekleştiren Esenyurt Belediye ekipleri, belirlenen kesim alanları dışında yapılan kesimlere izin vermedi. İzinsiz kesim yapan vatandaşlar uyarılırken, gerekli idari işlemler uygulanarak tutanak tutuldu ve kesim işlemleri durduruldu. Denetimlerde zabıta memurlarına kimliğini vermek istemeyen bazı vatandaşlar ise cezadan kaçamadı. İlçe genelindeki boş araziler, sokak araları ve uygunsuz alanlarda denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, çevre ve halk sağlığını tehdit edecek görüntülerin oluşmasının önüne geçti.

Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaydı

İlçede hizmet veren 7 kesimhanede düzenin sağlanması için görev yapan ekipler, denetimlerine devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinden oluşturulan kurban yakalama timleri de aktif olarak görev aldı. Kesimhanelerde Esenyurt Belediyesi'ne bağlı sağlık personeli muhtemel yaralanmalara karşı hazır beklerken, veteriner hekimler de kurbanlık hayvanlarla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görev yaptı. Temizlik ekipleri ise kesim alanlarında hijyenin sağlanması için yoğun bir çalışma yürüttü.

"Denetimlerimiz aralıksız devam edecek"

Zabıta Memuru Ömer Azgın, "Kurban Bayramı dolayısıyla kaçak kurban kesim noktalarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Dükkan önleri, sokaklar ve boş araziler gibi belediyemizin belirlediği alanlar dışında kurban kesimi yapanlara müdahalede bulunuyoruz. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında gerekli idari işlemleri uyguluyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak Kurban Bayramı süresince denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL