Esenyurt\'ta Kar Sokak Nefes Bahçesi Açıldı

Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan Kar Sokak Nefes Bahçesi projesinin yapımı tamamlandı. Hürriyet Mahallesi'nde 310 metrekarelik alana inşa edilen bu yeni nefes bahçesi, bölgenin yeşil alan ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak.

Esenyurt Belediyesi, mahalle sakinlerinin nefes alabileceği yeşil alanları artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un müjdesini verdiği Kar Sokak Nefes Bahçesi projesinin yapımı tamamlandı. Hürriyet Mahallesi'nde 310 metrekarelik alana inşa edilen bu yeni nefes bahçesi, bölgenin yeşil alan ihtiyacını önemli ölçüde karşılıyor.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanan projede, çocuk oyun grupları, oturma alanları, yürüyüş yolu ve çeşitli bitki türleri yer alıyor. Mahalle sakinlerinin dinlenebileceği ve çocukların güvenle oyun oynayabileceği bir alan olarak tasarlanan bahçe, vatandaşların beğenisine sunuldu. Projenin açılışıyla ilgili konuşan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede dördüncüsü tamamlanan nefes bahçelerinin iki mahallede daha sürdüğünü belirtti. Aksoy, "İlçemize kısa sürede altı yeni nefes bahçesi kazandırdık. Yaz aylarında vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği, dinlenebileceği alanların sayısını artıracağız" dedi. - İSTANBUL