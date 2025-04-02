Esenyurt\'ta Kar Sokak Parkı Yapımına Başlandı

Esenyurt Belediye Kar Sokak Parkı'nın yapımına başlandı. Hürriyet Mahallesi'nde 310 metrekarelik bir alana inşa edilen park, tamamlandığında mahallenin yeşil alan ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un müjdesini verdiği Kar Sokak Parkı'nın yapımına başlandı. Esenyurt Belediyesi, ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde yeni bir parkın daha yapımına başladı. İçerisinde çocuk oyun grupları, oturma alanları, yürüyüş yolu ve birçok bitki türünün bulunduğu Kar Sokak Parkı, kısa sürede tamamlanarak mahallelinin hizmetine açılacak.

"Yeşil alan çalışmalarımız devam edecek"

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Kar Sokak Parkı'nın mahalleye nefes aldıracağını belirterek, ilçedeki yeşil alanların artırılmasına yönelik projelerin devam edeceğini ifade etti. Aksoy, "Parkımız açıldığında; bölge sakinlerine sosyal bir alan sunarak hem çocuklar hem de aileler için keyifli vakit geçirme imkanı sağlayacak" dedi. - İSTANBUL