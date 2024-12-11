Esenyurt\'ta Pazar Denetimleri Devam Ediyor

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Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki açık ve kapalı semt pazarlarını denetliyor. Uygulama ile pazar düzeni, tezgah çizgileri, tartı görünürlüğü, fiyat etiketleri ve mevzuata uygunluk kontrol ediliyor.

Esenyurt zabıtası, kapalı ve açık semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimler ile vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlıyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun gereğince yapılan uygulamada, tezgahların hijyen durumu, terazilerin bulunduğu yer, pazar düzeni ve etiket fiyatlarının anlaşılır olması kriterlerine göre kontroller yapılıyor. Pazar esnafını uyulması gereken standartlar ve tüketici hakları konusunda bilgilendiren zabıta ekipleri, vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinliyor.

Tüketici hakları korunuyor

Tüketicilerin haklarını korumak adına denetimlerin tüm pazarlarda devam edeceğini söyleyen semt pazarlarından sorumlu Zabıta Komiseri Ömer Diyeller, "Açık ve kapalı pazarlarımızda vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Pazar girişlerimizde terazi uygulamamız devam ediyor. Ayrıca etiketler noktasında ekiplerimiz gerekli kontrollerini yapıyor. Tezgah kurulumlarında çizgi ihlali yapan esnaflarımız uyarılarak, vatandaşlarımızın daha güvenilir bir şekilde alışveriş yapmaları sağlanıyor. 5957 sayılı sebze ve meyve ticaretiyle ilgili kanuna muhalefet eden esnafa cezai işlem de uygulanıyor" dedi. - İSTANBUL