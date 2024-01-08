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Esenyurt'ta Türkiye'nin en yüksek üretim kapasiteli mama üretim tesisi kuruldu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Türkiye'nin en yüksek üretim kapasiteli mama üretim tesisi kuruldu

Türkiye'nin en yüksek üretim kapasiteli mama üretim tesisi Esenyurt'ta kuruldu. İstanbul'da belediye bünyesinde kurulan ilk mama üretim tesisi olan proje, sokak hayvanlarının ve rehabilitasyon merkezlerinde bulunan hayvanların mama ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, projenin önemini vurgulayarak, belediyenin önemli ölçüde tasarruf sağladığını belirtti.

Esenyurt\'ta Türkiye\'nin en yüksek üretim kapasiteli mama üretim tesisi kuruldu
08.01.2024 - 10:47,
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Sokak hayvanlarının daha sağlıklı beslenmesi amacıyla Türkiye'nin en yüksek üretim kapasiteli mama üretim tesisi Esenyurt'ta kuruldu. İstanbul'da, belediye bünyesinde kurulan ilk mama üretim tesisi olma özelliğine sahip olan projeyle, hem sokak hayvanlarının hem de rehabilitasyon merkezlerinde bulunan hayvanların mama ihtiyaçları karşılanıyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçeye bir ilki daha kazandırarak sokak hayvanlarının daha sağlıklı beslenebilmesi için Türkiye'nin en yüksek üretim kapasiteli mama üretim tesisini kurdu. Belediyenin Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan tesiste, uzman ekipler tarafından ilçe genelindeki fabrika, restoran, hastane gibi mekanlardan toplanan yemek atıkları yüksek proteinli mama haline getiriliyor. Toplanan yemek atıklarının, makinelerde öğütüldükten sonra pastörize edilip preslenmesiyle günde ortalama 300 kilogram katkısız ve yüksek proteinli kuru mama elde ediliyor. Atık gıdaların soğuk hava depolarında uygun şartlarda saklanmasıyla önemli ölçüde tasarruf sağlanmış oluyor. İstanbul'da belediye bünyesinde kurulan bu ilk ve tek tesiste üretilen sağlıklı mamalar hem ilçe genelindeki hayvan besleme alanlarına düzenli olarak bırakılıyor hem de belediyeye ait barınakta bulunan hayvanların beslenmesinde kullanılıyor.

"Önemli ölçüde tasarruf sağladık"

Bu projenin Türkiye'de en yüksek üretim kapasitesine sahip olmasının yanı sıra İstanbul'da bir belediyenin kurduğu ilk ve tek tesis olduğunu belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Günlük 600 kilogram civarında mama ihtiyacımız var. Biz günde 300 kilogram civarında mama üretimi yapabiliyoruz. Hayvan dostlarımızın tüketim ihtiyacının yarısını çok kaliteli bir şekilde karşılayabilecek hale geldik. Bu şekliyle belediyemiz önemli ölçüde tasarruf sağlamış oldu. Buradan elde ettiğimiz tasarrufla Esenyurt'taki çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza ve tüm Esenyurt'a daha fazla hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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