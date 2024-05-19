Esenyurt'ta Spor Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Spor Şenliği düzenlendi

Esenyurt\'ta Spor Şenliği düzenlendi

Esenyurt Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı kutlamaları çerçevesinde Spor Şöleni düzenledi. Gençlerin 4 farklı müsabakada yarıştığı programda konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt'u sporun ve sanatın başkenti yapma hedeflerini dile getirdi.

19.05.2024 18:19  Güncelleme: 18:27
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Esenyurt'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Spor Şenliği" düzenlendi. Gençlerin 4 farklı müsabakada yarıştığı programda konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Sizler, bizim geleceğimizsiniz. Biz gençlerimizin gelişebilmesi, spor yapabilmesi için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Hedefimiz, daha fazla Dünya şampiyonu çıkararak, Esenyurt'u sporun ve sanatın başkenti yapmak" dedi.

Esenyurt Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı kutlamaları çerçevesinde Spor Şöleni düzenledi. Esenyurt Sabahattin Zaim Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçe protokolü, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliklerde belediyenin kurslarında eğitim alarak profesyonelleşen sporcular voleybol, basketbol, futsal ve masa tenisi branşlarında final müsabakası gerçekleştirdi, karate, tekvando ve güreş branşlarında ise gösteri maçı sergiledi. Masa tenisi karşılaşmalarıyla başlayan etkinlikler, yarışan tüm sporculara sertifika ve madalya, birinci olan takıma ise şampiyonluk kupasının verilmesiyle son buldu.

"Esenyurt'tan dünya şampiyonları çıkaracağız"

Spor Şenliği'nin açılışını yapan Başkan Özer, "Sevgili gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun. Sizi böyle atletik, atik ve sağlıklı görünce çok mutlu oluyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Biz gençlerimizin gelişebilmesi, spor yapabilmesi için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bütün spor dallarında küçük yaşlardan itibaren eğitim veriyoruz. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyon olan birçok sporcumuz var ama ilçemizden daha fazla Dünya şampiyonları çıkaracağız. Nice şampiyonlarımız olacak. Size baktığımda o geleceği görüyorum. Spor, aynı zamanda beyni ve zekayı geliştirmek, sağlıklı olmak için de çok önemli. Onun için biz Esenyurt Belediyesi olarak halkımızın spor yapacağı alanlar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları yapacağız. Hem amatör sporu hem de profesyonel sporu destekleyeceğiz. Şampiyonların buradan çıkması ilçemizin tanıtımı için de çok önemli. O nedenle en büyük iddialarımdan biri Esenyurt'u sanatın ve sporun başkenti yapmak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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