Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin 7 yıllık elektrik sorunu çözüldü - Son Dakika
Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin 7 yıllık elektrik sorunu çözüldü

22.03.2026 12:10  Güncelleme: 12:23
Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden elektrik sorununu çözüme kavuşturdu. Mahallede 10 sokağı etkileyen ve yaklaşık 7 yıldır süren düşük voltaj problemi, yapılan çalışmalar sonucunda kalıcı olarak giderildi. Düşük voltaj nedeniyle sık sık yaşanan elektrik kesintileri, mahalle sakinlerini mağdur ediyordu. Elektronik cihazların arızalanmasına yol açan sorun, vatandaşların maddi zarar yaşamasına neden olurken, özellikle hasta ve yaşlı bireylerin yaşamını da olumsuz etkiliyordu. Esenyurt Belediyesi'nin ilgili kurumlarla yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde, trafo yapımı için gerekli alan tahsisi sağlandı. BEDAŞ tarafından altyapının güçlendirilmesiyle birlikte mahalledeki elektrik sorunu kalıcı şekilde çözüldü.

"Can Başkanımız sorunlarımızı çözüyor"

Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ali Göleli, "Mahallemizde 10 sokağın voltaj düşüklüğü vardı. Evlerde yanmayan cihaz kalmadı, asansörler çalışmıyordu. 7 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Can Başkan'a ulaştık, görüştük ve trafo yerini birlikte belirledik. Şu an çalışmalar yapılıyor, sorunlarımız çözüldü. Can Başkanımız bizim için candır ve hakikaten sorunlarımızı çözüyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Mahalle sakini Abdullah Temur ise yaşadığı zorlukları anlatarak, "Yatağa bağımlı bir hastam var ve dört cihaz elektrikle çalışıyor. Uzun süre ciddi sıkıntı yaşadık. Şimdi çok rahatım, çok mutluyum. Başkanımıza ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamını bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 12:32:26.
Advertisement
