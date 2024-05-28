Esenyurt'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Esenyurt\'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçedeki parke ve asfalt yol çalışmalarını inceledi. Tahrip olan yolların tespit edilerek onarımlarının yapıldığını belirten Özer, hedeflerinin temiz, ulaşılabilir ve yeşil bir Esenyurt olduğunu söyledi.

28.05.2024 11:21  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt genelindeki parke ve asfalt yol çalışmalarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "İlçemizdeki tahrip olan yollar tespit edilerek onarımları yapılıyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 14 bin ton asfalt döktük. 70 caddemizi de boydan boya asfaltlayacağız. Hedefimiz; temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Fatih Mahallesi 937. Sokak'ta yürütülen parke yol çalışmasında incelemelerde bulundu. Başkan Özer, Esenyurtlu vatandaşların ferah sokaklarda daha konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için çalışan ekiplerle birlikte hem iş makinası ile yolları düzenledi hem de parke taşlarının yola yerleştirilmesine katkıda bulundu. İlçede tahrip olan yollarda parke ve asfalt işlemlerinin hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Özer, "Ulaşımın daha iyi olabilmesi için kavşak düzenlemeleri de yapacağız. Hedefimiz; temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt. Bu doğrultuda halkımıza gece gündüz, bayram seyran demeden hizmet edeceğiz" dedi.

"Esenyurt hizmete doyacak"

Temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt için çalıştıklarını belirten Başkan Özer, "Fen işleri Müdürlüğümüz cadde ve sokakları parke taşı ile donatıyor. Parke çalışmalarının yanı sıra asfalt yol çalışmaları da yapıyoruz. Şimdiye kadar 40 günde 14 bin ton asfalt yol yaptık. 70 caddemizi boydan boya asfaltlayacağız. Bunun yanı sıra parke taşları döşüyoruz, boyama işlemleri yapıyoruz. Ulaşımın daha iyi olabilmesi için kavşak düzenlemeleri de yapacağız. Hedefimiz; temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt. Dolayısıyla bir tarafta altyapı ve üstyapı hizmetlerine hız veriyoruz diğer tarafta da Esenyurt'u sosyal belediyeciliğin kalbi haline getiriyoruz. Esenyurt'umuz bizi takip etsin. Onlar bizi sevdi, kucakladı, bağrına bastı. Bizim de görevimiz bundan sonra onlara gece gündüz, bayram seyran demeden hizmet etmektir. Allah'ın izniyle Esenyurt hizmete doyacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediye Başkanı, Ahmet Özer, Esenyurt, Ulaşım, Çevre, Yerel Haberler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
11:28 Normalleşme süreci kısa sürdü Bahçeli’den CHP lideri Özel’e zehir zemberek sözler Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler
10:08 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
09:28 TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek’in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı
11:27 Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
11:02 Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı
10:59 Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı
10:57 Fenerbahçe’nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
10:38 Galatasaray’ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:23 Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull’un sahibinden “Pes“ dedirten savunma Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull'un sahibinden "Pes" dedirten savunma
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:19 Erzurum’da korkunç kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi yaralandı Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 12:29:37. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement