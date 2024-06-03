Esenyurtlu çocuklar Dünya Bisiklet Günü'nde pedalları çevirdi - Son Dakika
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Esenyurtlu çocuklar Dünya Bisiklet Günü'nde pedalları çevirdi

Esenyurtlu çocuklar Dünya Bisiklet Günü\'nde pedalları çevirdi

Esenyurt Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte çocukları bisiklet kullanımının önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturdu. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, bisiklet ve yürüyüş yollarını artıracaklarını müjdeledi.

03.06.2024 13:56  Güncelleme: 14:06
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Esenyurtlu çocuklar, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde pedalları hem sağlık hem de spor için çevirdi. Etkinliğe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçedeki bisiklet ve yürüyüş yollarını artıracaklarının müjdesini verdi.

Esenyurt Belediyesi'nin, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte bisiklet kullanımının önemine dikkat çekilerek farkındalık oluşturuldu. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in başlangıcını yaptığı etkinlikte çocuklar Kaykay Parkı'ndan Vadi Esenyurt Parkı'na kadar sürüş deneyimi yaşadı. Etkinlik sonunda yıl boyunca bisiklet eğitimi alan kursiyerler, madalya ve sertifikalarını Başkan Özer'den aldı. Programda konuşan Başkan Özer, kente bisiklet kültürünü kazandırmak amacıyla pedalları hem sağlık hem de spor için çevirdiklerini söyleyerek, bisiklet kullanımının önemine değindi. Özer, Esenyurt'taki bisiklet ve yürüyüş yollarını artıracaklarının da müjdesini verdi.

"Bisiklet ve yürüyüş yolları yapacağız"

Bisikletin hem doğayı koruduğunu hem de insanı sağlıklı kıldığını belirten Başkan Özer, "Araçlar bir yerden bir yere giderken bizi rahat götürüyor ama doğaya zarar veriyor. Böyle giderse bir süre sonra bu dünya yaşanamaz bir hale gelecek. Bunu korumanın yöntemlerinden biri de bugün gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliktir. Bisiklet hem insanı sağlıklı kılıyor hem de doğaya zarar vermiyor. Fakat Esenyurt'ta bisiklet yolları yok. Bir şehir düşünün ki 1 milyon resmi nüfusu var ama yeterince yürüyüş ve bisiklet yolları yok. Bizim derhal bununla ilgili çalışma yapmamız lazım. Her şey sağlıklı toplum için. Sağlıklı toplumunda temeli sağlıklı çocuklar ve gençlerdir. Bunun yollarından biri de spor yapmaktır. Biz belediye olarak öncelikle halkın spor yapacağı alanlar yapmalıyız. Sonra amatör sporlara öncülük etmeliyiz. Sonra da varsa profesyonellere de katkı sunmalıyız" diye konuştu.

"Esenyurt'umuzu bir spor şehri yapacağız"

Sağlıklı bir toplum için belediye tesislerinde 29 farklı branşta 35 bin 500 kişiye spor hizmeti verdiklerini ifade eden Başkan Özer, "Bunu artıracağız. Herkes çevresindekileri yürümeye, spor yapmaya, bisiklet sürmeye teşvik etsin. Bisikleti hayatımızın bir parçası haline getirelim. Çevreci bir toplum olmamız lazım. Bu toplumun mimarı da kadınlarımızdır. Onların öncülüğünde Esenyurt'u sporun, sanatın ve kültürün başkenti haline getireceğiz. Benim en büyük ideallerimden biri bu. Bundan sonra bu tür etkinliklerimizi daha da artıracağız. İlçemizdeki yürüyüş ve bisiklet yollarını çoğaltarak çocuklarımızı buna teşvik edeceğiz. Sizlerin yardımıyla Esenyurt'umuzu bir spor şehri yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Belediye Başkanımıza teşekkür ederim"

Etkinlikte çok eğlendiğini söyleyen Emine Sena Gündüz ise, "Bugün burada toplandık. Belediye Başkanımız güzel bir konuşma yaptıktan sonra bisikletlerimizi sürdük. Burada çok eğlenceli vakit geçirdik. Bisiklet etkinliği bittikten sonra bize madalya dağıttılar. Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e bu etkinliği gerçekleştirdiği için teşekkür ederim. İnşallah böyle etkinlikler her zaman devam eder" dedi.

"Çocuklarımız çok eğlendi"

Çocuğunu bisiklet günü etkinliğine getiren Zehra Batı ise, "Herkesin Dünya Bisiklet Günü'nü kutluyorum. Belediyemize böyle bir etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız çok eğlendi. Biz büyükler için de çok güzel bir aktivite oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurtlu çocuklar Dünya Bisiklet Günü'nde pedalları çevirdi - Son Dakika

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