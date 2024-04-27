Esenyurtlu Milli Paratriatloncu Dünya Şampiyonu Oldu

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası PTS 5 kategorisini birinci tamamlayarak Dünya Şampiyonu olan Esenyurtlu Milli paratriatloncu Uğurcan Özer'i makamında ağırladı. Uğurcan'dan 'olimpiyat şampiyonluğu' sözü alan Başkan Özer, "Bize bu gururu yaşattığın için teşekkür ediyorum. Başarınla gurur duyuyoruz. Esenyurt'umuz dünya şampiyonları çıkarıyor" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin desteklediği Milli paratriatloncu Uğurcan Özer, Mersin'de Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) iş birliğiyle düzenlenen Dünya Paratrialon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası PTS 5 kategorisini birinci tamamlayarak Dünya Şampiyonu oldu. Şampiyona sonrası Uğurcan'ı arayarak tebrik eden Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ardından altın madalya ile ilçeye dönen milli sporcuyu makamında ağırladı. İlçeye bu gururu yaşattığı için Uğurcan'a teşekkür eden Başkan Özer, şöyle konuştu:

"Uğurcan bizim sporcumuz. Bize dünya şampiyonluğu kazandıran, bizi gururlandıran bir sporcumuz. Ben Esenyurt halkı adına Uğurcan'ı tebrik ediyorum. Onun bu başarısıyla gurur duyuyoruz. Daha nice başarılar diliyorum."

"SPORCU DOSTU BİR BELEDİYE OLACAĞIZ"

Esenyurt Belediyesi'nin sporcu dostu bir belediye olacağını belirten Başkan Özer, şunları ekledi:

"1 milyonluk kentimize, spor akademileri başta olmak üzere spor lisesi, spor salonları gibi gerekli yatırımları yapacağız. Esenyurt'umuza ait statlarımız başka yerlere devredilmiş, onları da inceleyeceğiz. Bunlar Esenyurt halkının. Tekrar Esenyurt halkının hizmetine almamız lazım. Birtakım kurumlara devredilen spor salonlarımız ve yüzme havuzlarımız var, bunları da tekrar inceleyerek etkin hale getirip halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz."

OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU SÖZÜ VERDİ

İki gün süren ve 380 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonada dereceye girmek için mücadele eden Milli sporcu Uğurcan Özer, Dünya Şampiyonu olarak Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara gitme hakkı kazandı. Esenyurt Belediyesi'nin bu süreçte kendisine her türlü desteği sunduğunu belirten Milli sporcu, "Bütün mücadelem bayrak içindi. Dört yıl önce dünyada 21. sıradayken belediyemizin olanaklarını kullanmaya başladım. Ondan sonra sırasıyla birinciliğe kadar yükseldim. Zaten olanaklarımız çok güzel. İnşallah önümüzdeki yarışlarda da madalya hedeflerimiz var. İnşallah olimpiyatlarda da bir madalya kazanıp döneceğim. Destek olunca gerçekten başarı geliyor. Ben destekleriniz için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.