ESEV Sanat Festivali Filistin Zulmünü Konu Aldı - Son Dakika
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Yerel

ESEV Sanat Festivali Filistin Zulmünü Konu Aldı

Esenler Belediyesi Sanat Evi'nde düzenlenen 6. ESEV Sanat Festivali, Filistin'de yaşanan zulmü konu alan etkinliklerle gerçekleşti. Festivalde kursiyerler farklı branşlarda yeteneklerini sergiledi.

04.06.2024 09:25
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Esenler Belediyesi Sanat Evi'nde (ESEV) 2023-2024 eğitim-öğretim sezonunun sona ermesinin ardından 6. ESEV Sanat Festivali düzenledi. ESEV'de eğitim gören her yaştan kursiyerin farklı branşlarda yeteneklerini gösterme fırsatı bulduğu festival, Filistin'de yaşanan zulmü konu alan etkinlikleriyle kapılarını açtı.

Uzman eğitimcileri kadrosunda bulunduran ve sanatın pek çok dalında eğitimler veren ESEV, bu yıl altıncı kez festivale ev sahipliği yapıyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Dabat Merkezi'nde 8 Haziran'a kadar devam edecek olan festivalde ESEV diksiyon öğrencileri Türk Halk Müziği Koro Şefi Erdal Şahin eğitmenliğinde türküler seslendirdi. Festivale Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Esenler AK Parti İlçe Başkanı Emrullah Erkuş katıldı. Festival alanında açılan sanat atölyelerini gezen Göksu burada insanların yaptığı çalışmaları inceleyip, bilgiler aldı. Sonrasında sahnede konuşma yapan Göksu, "İnsanı keşfetmeye başladığınızda ondan ne büyük cevherlerin çıkmaya başladığını görürsünüz. Esenler'de ESEV'imiz sanat merkezimiz, bugüne kadar 13 yıl oldu açılalı, binlerce hatta on binlerce mezun verdik. Bu sene ESEV'imizde 76 farklı branşta kurs düzenlendi. 4 bin 300 mezun verdik ve bu her yıl devam ediyor. Allah nasip ederse ortaya çıkan bu eserlerin her birini yeni sanat sokağı projemizde kullanmak istiyoruz. Bir sanat sokağı organizasyonu yaparak hem bu ürünlerimizin sergilenmesi hem de yeni sanatkarların çıkacağı o özel imkanın hazırlanacağı bir meydan düzenlememiz var. İnşallah uzun bir zaman almadan bunları da ortaya koyarak Esenler'de kendi yeteneğini ortaya koymak isteyen yaşı kaç olursa olsun kim varsa yeteneklerini sergileyecekleri önemli bir alanı açmak istiyoruz. ESEV buradan doğdu ve bu şekilde devam edecek. Yıl sonu programımızda temel temamız Gazze, Filistin şuan da dünya büyük bir insanlık sınavından geçiyor ve üzülerek ifade ediyorum ki dünya bu insanlık sınavında sınıfta kalıyor. Herkes üzerine düşen sorumluluğu da bir tarafta o acıyı ve hissiyatı yaşamak bir taraftan o duyguları paylaşarak o duygu ve acıların kendi duygu ve acımız olduğunu kendi sanatımızda kendi kültürel kodlarımızla ifade etmeye çalıştık" dedi.

ESEV'de Türk Halk Müziği Korosu Şefi olan Erdal Şahin ise "Bu festivalde özellikle bütün repertuarımızı belirlerken sadece buda değil resim çizen, koreografi yapan arkadaşlarımız var. Bunların hepsinde Filistin'i anmaya gayret ettik. Oradaki zulmü anlatmaya çalıştık. Oradaki masum çocukları anlatmaya çalıştık. Oradaki masum kadınları anlatmaya çalıştık. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları anlatmaya çalıştık. Bir yandan geleneksel müziğimizi anlatırken bir yandan da bu zulme karşı durmak için elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

Koroda şarkı söyleyen Emre Tabur, "Burada Esenler'de Erdal hocamla birlikte güzel bir yolculuk yaptık. Buradan hocama ve Mehmet Tevfik Göksu'ya da verdiği hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir konser gerçekleştirdik. Kudüs'ü andık. Oradaki acı olayları yüreğimizde hissettik. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz için ezgiler okuduk onları andık ve dualar ettik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ESEV Sanat Festivali Filistin Zulmünü Konu Aldı - Son Dakika

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