ESHOT, Aliağa\'da yeni bir otobüs hattı açtı

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ESHOT Genel Müdürlüğü, Aliağa'da yeni bir otobüs hattının hizmete başlattı. Kent genelinde ise her gün bin 400'den fazla otobüsle toplam 430 hatta hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa'da bir otobüs hattı daha açarak bu sayıyı 432'ye çıkartı.

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan 849 numaralı Yeni Şakran Mahallesi - Aliağa Aktarma Merkezi hattı, bölge halkından büyük ilgi görüyor. Uzun yıllardır beklenen bu hat, özellikle öğrenci ve çalışanların ulaşım sorununu büyük ölçüde çözmüş oldu. Özellikle özel taşımacılık araçlarının yüksek fiyatlarından şikayetçi olan vatandaşlar, ekonomin sıkıntıları arttığı bu zamanda ESHOT'un yeni hizmetiyle bir nebze olsa da rahatladıklarını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Bölge vatandaşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Turgay'dan ilçenin farklı bölgelerinde de benzer hatların açılmasını talep etti.

Öte yandan 849 numaralı otobüs hattı Şakran Cezaevi durağından başlayıp Aliağa Organize Sanayi Yol Ayrımı durağında sona eriyor. - İZMİR