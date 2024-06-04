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İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü ve Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği (BUGEP) iş birliğiyle, 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününde ESHOT sürücülerine bisiklet farkındalık eğitimi verildi. Teorik eğitimin yanı sıra parkurda da eğitim gören sürücüler, eğitim pistinde bindikleri bisiklete de binerek trafikte seyir halindeki bisiklet sürücülerinin yaşadığı zorlukları deneyimledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü ve Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği (BUGEP) iş birliğiyle 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında farkındalık eğitimi etkinliği gerçekleştirildi. Balçova'daki ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs Garajı ve Eğitim Tesisinde gerçekleşen etkinliğin ilk kısmında 30 dakikalık teorik sunumda bisikletin trafikteki yeri ve Karayolları Trafik Kanunundaki hakları konusunda bilgilendirme yapıldı. Otobüs eğitim pistinde gerçekleşen ikinci kısımda ise, kurulan test alanında ESHOT sürücüleri bisiklete bindirilerek simülasyon ortamı oluşturuldu. Yakın mesafeden geçen ve korna çalan bir otobüsün, bisiklet üzerindeki etkisini deneyimleyen ESHOT sürücüleri, bisiklet sürücülerinin trafikte yaşadıkları zorlukları birebir yaşadı.

"Yollar hepimizin"

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde örnek bir iş birliğine imza attıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Minareci, "Bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü. Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği İşbirliği ile kurumumuz ve şoför personelimiz açısından önemli bir etkinliğe imza atıyoruz. Hepimizin bildiği gibi trafikte bisikletli vatandaşlarımız da var. Motorlu taşıtların çok yakından geçmesi, bazen korna çalması bisiklet kullanıcılarını hem rahatsız ediyor hem de korkutuyor. Bazen korna çalması bisiklet kullanıcılarını hem rahatsız ediyor hem de korkutuyor. Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği'nin organize ettiği teorik ve pratik eğitimlerle şoförlerimizin bu konuda bilinç geliştirmesini, bisikletli yurttaşlarla empati kurabilmesini amaçladık. Şunun farkında olmalıyız. Yollar hepimizin. Herkes saygılı olursa ancak birbirimiz için hayatı kolaylaştırabiliriz" açıklamasında bulundu.

ESHOT sürücüleri simülasyonda korku dolu anlar yaşadı

5 yıldır ESHOT bünyesinde çalışan belediye otobüsü şoförü Songül Güven, ise simülasyon ortamında kullandığı bisiklette yaşadığı zor anları anlattı. Yanından süratle otobüs geçerken korkudan çığlık atan Güven, "Gerçekten çok korktum. Elim ayağım boşaldı ve çığlık atarak da tepki verdim refleks dışı bir hareketle. Trafikte aktif olarak bisiklet kullanmadığım için bilmiyordum; daha dikkat edeceğim bundan sonra. Çünkü şimdi empati kurunca daha farklı bir bakış açım oldu. Şimdi sağıma soluma bakarken daha dikkat ederek direksiyonumda aracımı kullanacağım" sözlerine yer verdi.

Güvenlik, iki taraf için de çok önemli

Etkinliğin önemi hakkında açıklama yapan Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği üyesi Erdal Onur Diktaş ise, "İki taraf için de güvenlik çok önemli. Özellikle son birkaç sene içerisinde, trafikte yaklaşık 200 tane bisikletli ölümü var. Bu ölümleri aşağı indirmek, yaralanmayı azaltabilmek için çeşitli ortamlarda hem bisikletlilerin eğitimi, hem de trafikte yer alan diğer unsurların eğitimi çok önemli. O yüzden de biz bir süredir bu eğitimlere çok önem veriyoruz. Bir yandan ESHOT şoförlerinin hareket halindeyken, kent içerisindeki trafik güvenliğini sağlaması, bir yandan da bisikletlilerin de aslında bu tip eğitimlere katılarak trafik içerisinde nasıl davranacaklarını öğrenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz senelerde de Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği (BUGEP) tarafından ESHOT şoförlerine yönelik "Trafikte Bisiklet Farkındalığı" eğitimleri düzenlenmiş ve bu eğitimler sunum şeklinde verilmişti. ESHOT ve BUGEP iş birliğiyle düzenlenecek etkinliklerin önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi. - İZMİR