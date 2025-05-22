Eşinin Kurbanı Oldu: Eser Karaca Toprağa Verildi - Son Dakika
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Eşinin Kurbanı Oldu: Eser Karaca Toprağa Verildi

Eşinin Kurbanı Oldu: Eser Karaca Toprağa Verildi
22.05.2025 16:17
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Kahramanmaraş'ta tıbbi sekreter Eser Karaca, ayrıldığı eşi tarafından öldürüldü. Aile, adalet istedi.

Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak görev yaparken ayrıldığı eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi son yolculuğuna uğurlandı. Kadının baba ve kardeşi şüphelinin ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi.

Olay, dün Onikişubat ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Eser Karaca'nın yanına gelen ayrıldığı eşi A.A., pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların hedefi olan Karaca'ya ilk müdahaleyi görev yaptığı hastanedeki mesai arkadaşları yaptı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sağlık çalışanı Karaca kurtarılamadı. Saldırgan A.A. olayın ardından silahı hastane içerisinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, polis zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Karaca'nın cenazesi, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kılağlı Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığında toprağa verildi. Karaca'nın babası ve kardeşi, cinayet zanlısının en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi.

"Daha önce balkondan atmış"

Baba Mustafa Karaca, "Benim ciğerim yanıyor bu saatten sonra başkalarının da ciğerinin yanmamasını talep ediyorum. Bu şahsın daha çok ceza almasını talep ediyorum. Benim kızımı bir ay önce balkondan da atarak ölüme terk ettiğini öğrendik. Kızımın ayağı iyi olduktan sonra işine geri döndü. Kızımı çeşitli yerlerde takip ederek hastaneye girdi ve pusuya düşürüp 4 el ateş etti. Şahsın uzaklaştırması vardı, nafaka davası vardı. Bunların detaylı olarak incelenmesini bekliyoruz. Vurmadan iki gün önce şahıs randevu talep ediyor ve kızım randevu öğrenince hastaneye gitmemişti. Randevuyu pazartesi gününe almış, olaydan iki gün önce. Yetkililerden bu şahsın en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep ediyorum. Cumhurbaşkanımızdan bu konunun üzerine gidilmesini talep ediyorum" dedi.

"Ablama mesajlar atarak bayramı zehir edeceğini söylemiş"

Eser Karaca'nın kardeşi Sefa Karaca ise, "Bu şahıs bir iki ay önce gelip ablamdan barışmak istedi ve ablam da kendisine bir şans daha vereceğini söylemişti. Ayrıldılar, ablam kendisine ev tutmuştu. Ablama mesajlar atarak bayramı zehir edeceğini söylemiş. Durumları da var bu olayın ört pas edilmesini istemiyoruz. En ağır cezayla ceza almasını talep ediyoruz. Bunu örnek olarak Maraş merkez de darağacına asılmasını talep ediyoruz. 7 kardeştik 6 kaldık kolumuzun biri kırıldı yaprağımız döküldü" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eşinin Kurbanı Oldu: Eser Karaca Toprağa Verildi - Son Dakika

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