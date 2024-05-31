Eski ABD Başkanı Donald Trump, 'sus payı' davasında suçlu bulundu - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 'sus payı' davasında suçlu bulundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 'sus payı' ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandığı davada suçlu bulundu. Trump, jürinin kararını eleştirerek, Biden yönetimi tarafından siyasi bir rakibi bastırmak ve etkisizleştirmek için yapıldığını iddia etti. Trump hakkındaki ceza hükmü ise 11 Temmuz'da açıklanacak.

31.05.2024 02:07
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Eski ABD Başkanı Donald Trump tarihi "sus payı" davasında kendisine yönetilen 34 suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Trump, 12 kişilik jürinin kararını açıklamasının ardından davayı "rezalet" olarak niteleyerek, "Bu, Biden yönetimi tarafından siyasi bir rakibi bastırmak ve etkisizleştirmek için yapıldı" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla yargılandığı davada sona gelindi. Dün Trump'ın suçlu olup olmadığına karar vermek üzere toplanan 12 kişilik jüri, bugünkü duruşmada kararını açıkladı. Trump, kendisine yönelik 34 suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada yargı sürecine dair eleştirilerini yineleyen Trump, "Bu bir rezaletti. Bu dava, adaletsiz bir yargıç tarafından yapılan taraflı bir yargılamaydı" dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ı kendisine siyasi komplo kurmakla suçlayan Trump, davaya ithafen "Bu, Biden yönetimi tarafından siyasi bir rakibi bastırmak ve etkisizleştirmek için yapıldı" ifadelerini kullandı. Bir ceza yargılamasında jüri tarafından suçlu bulunan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçen Trump hakkındaki ceza hükmü, 11 Temmuz'da açıklanacak.

Trump hapis cezası alabilir

Kamuoyunda "sus payı" davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanmıştı. Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Trump'ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilmişti. Yargılama süresince mahkeme heyetine sert eleştirilerde bulunan Trump, "sus payı" davasının bir "siyasi komplo" ve "cadı avı" olduğunu savunmuştu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eski ABD Başkanı Donald Trump, 'sus payı' davasında suçlu bulundu - Son Dakika

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