Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem savunma yaptı: "Tüm suçlamaları reddediyorum" - Son Dakika
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Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem savunma yaptı: "Tüm suçlamaları reddediyorum"

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem savunma yaptı: "Tüm suçlamaları reddediyorum"
21.07.2026 14:36  Güncelleme: 14:38
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Bursa'da 63 sanıklı davada eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, hakkındaki suçlamaları reddederek 20 yıllık belediyecilik faaliyetlerini savundu. Mahkeme, avukat beyanlarıyla devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem savunma yaptı. Yaklaşık 20 yıllık belediyecilik sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdem, hakkındaki suçlamaları reddetti. Erdem'in savunmasını tamamlamasının ardından müdafilerinin beyanlarının alınmasına geçildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi salonunda görülen, 37'si tutuklu 63 sanıklı davada sanık savunmaları sürüyor. Duruşmanın ikinci gününde eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem hakim karşısına çıktı.

Savunmasında yaklaşık 20 yıllık belediyecilik geçmişine değinen Erdem, görev yaptığı süre boyunca Nilüfer'in gelişimi için çalıştığını söyledi. Belediye başkanlığı dönemindeki imar uygulamalarına ilişkin iddialara da cevap veren Erdem, yapılan işlemlerin mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğini savundu.

Nilüfer Belediyesi'nin parsel bazlı plan değişikliklerine sıcak bakmadığını belirten Erdem, Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan planların ardından ilçe belediyesinin ruhsatlandırma işlemlerini yerine getirdiğini ifade etti.

Pandemi döneminde gerçekleştirilen sosyal yardımlar ile 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesine ulaştırılan desteklerden de bahseden Erdem, belediye imkanlarının kamu yararı doğrultusunda kullanıldığını savundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Erdem, kamu zararına neden olacak herhangi bir işlem yapmadığını belirterek, "Tüm suçlamaları reddediyorum" dedi.

Turgay Erdem'in savunmasını tamamlamasının ardından avukatları söz aldı. Erdem'in müdafilerinin, müvekkillerine yöneltilen suçlamalara ilişkin beyanlarının alınmasına geçildi.

Duruşma, müdafilerin beyanlarıyla devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Turgay Erdem, 3. Sayfa, Politika, Mahkeme, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem savunma yaptı: 'Tüm suçlamaları reddediyorum' - Son Dakika

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