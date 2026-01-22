TBMM 22. Dönem CHP İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Yerel

TBMM 22. Dönem CHP İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü, Son Yolculuğuna Uğurlandı

22.01.2026 15:14  Güncelleme: 16:09
CHP eski Milletvekili ve Aliağa'nın üç dönem belediye başkanlığını yapmış olan Hakkı Ülkü, 80 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(İZMİR) - Aliağa'da üç dönem belediye başkanlığı yapan ve CHP'den TBMM 22. Dönem İzmir Milletvekilliği görevinde bulunan Hakkı Ülkü, Karşıyaka'da toprağa verildi.

Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün 80 yaşında yaşama veda eden eski belediye başkanı ve eski milletvekili Hakkı Ülkü için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde üç dönem belediye başkanlığı yapan ve CHP'den TBMM 22. Dönem İzmir Milletvekilliği görevinde bulunan Hakkı Ülkü'nün cenazesine, Ülkü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İZBB Meclisi Grup Başkanvekili Altan İnanç, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP'li siyasetçiler, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkı Ülkü, cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA

TBMM 22. Dönem CHP İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü, Son Yolculuğuna Uğurlandı
