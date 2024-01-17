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Eski çalıştığı fabrikadaki çelik kasayı patlattı, çalıntı parayla ilk işi Iphone 15 almak oldu - Son Dakika
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Eski çalıştığı fabrikadaki çelik kasayı patlattı, çalıntı parayla ilk işi Iphone 15 almak oldu

Bursa'da eski çalıştığı fabrikada kopya anahtar sayesinde çelik kasadan 2 milyon liralık döviz çalan zanlı, ilk önce çalıntı parayla Iphone 15 satın aldı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı, hastanede MR çektirirken Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Eski çalıştığı fabrikadaki çelik kasayı patlattı, çalıntı parayla ilk işi Iphone 15 almak oldu
17.01.2024 - 22:43,  Güncelleme: 23:35
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Eski çalıştığı fabrikadaki çelik kasayı patlattı, çalıntı parayla ilk işi Iphone 15 almak oldu

Çalıştığı iş yerini soydu, hastanede MR çektirirken yakalandı

2 milyon liralık döviz çalan zanlı, güvenlik kameralarınca görüntülendi, kapüşon sayesinde gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da eski çalıştığı fabrikada kopya anahtar sayesinde çelik kasadan 2 milyon liralık döviz çalan zanlı, ilk önce çalıntı parayla Iphone 15 satın aldı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı, hastanede MR çektirirken Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Kırmızı kapüşonu sayesinde kimliği tespit edilen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde fabrikasına gelen Ahmet Turan Kılıç, çelik kasanın bulunduğu odanın kapısının kırık olduğunu fark etti. Hemen odaya giderek kasanın kapağının açık olduğu ve içinde bulunan 60 bin Dolar, 40 bin TL ve 400 Euro'nun olmadığı fark etti.

Şüpheli giydiği kırmızı kapüşonundan tespit edildi

Kılıç'ın ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevrede bulunan yaklaşık 150 güvenlik kamerasını izleyen ekipler şüphelinin giydiği kırmızı kapüşonundan kimliğini tespit etti.

Hastanede MR çektirirken yakalandı

Hemen harekete geçen ekipler şüpheliyi şüphelinin özel bir hastaneye gittiğini tespit etti. Ekipler, şüpheli Sezer A.'yı MR çektirirken kıskıvrak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli Sezer A. verdiği ifadesinde,sağlık sorunlarının olduğu, kredi kartı borcu ve rahat yaşama isteğinden dolayı parayı çaldığını söyledi.

Fabrikanın sahibi Ahmet Turan Kılıç, "Pazartesi sabah 08.00 sıralarında işe geldim. Odamı açtığımda odada farklılıklar olduğunu gördüm. Kasanın açılıp içindeki paraların alındığını gördüm. Daha sonrasında durumu polis ekiplerine bildirdim. Ekipler kısa süre içerisinde geldi. 4 ekip gelerek kısa süre içerisinde tespitleri yaptılar. Parmak izlerini aldılar. Polis ekiplerini tebrik ediyorum, kimseyi ayırmadan çocuğumu bile sorguladılar. 9 saat sonra hırsız yakalandı. Bir yere ödeme yapmak için hazırlık yapıyordum. 60 bin Dolar, 40 bin TL ve 400 Euro çaldı. 10 bin Dolar kadar harcamış. Paranın geri kalanını polis ekipleri bize iade etti. Genel olarak sanayide işçi sıkıntısı var, ben de normalde işe almadan önce denemem lazımdı. 1 buçuk ay çalıştı, daha sonra yapamayınca kendi isteği ile işten ayrıldı. Burada çalışırken kasanın anahtarını kopyalamış. Hafta sonu da işyerine geliyor, aşağıda elektriği kesiyor. Odanın kapısını kırarak kopyaladığı anahtar ile kasadan paraları çalıyor. Güvenlik kameralarının da hard diskini almış. Polis ekipleri komşu fabrikaların güvenlik kameralarını izleyerek çözdüler. 2 saat rahat rahat içeride kalıyor, o saat dilimi içerisinde de işlerini hallediyor. 10 bin dolar ile borçlarını ödemiş, bir tane Iphone almış. Iphone aldığını duyan arkadaşlarım 'Biz bu telefona müşteri olalım, bize ver' diye talep ettiler. İhtiyacından emin olduğum birisini de bulursam veririm" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sezer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin fabrikaya girmesi ve paraları alarak çıkması güvenlik kamerasında

Şüpheli Sezer A.'nın fabrikaya elini kolunu sallayarak girdiği ve fabrikada elektrikleri kestiği için içeride yaklaşık 2 saat kaldığı ve cebine koyduğu yaklaşık 2 milyon lirayı alarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Eski çalıştığı fabrikadaki çelik kasayı patlattı, çalıntı parayla ilk işi Iphone 15 almak oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski çalıştığı fabrikadaki çelik kasayı patlattı, çalıntı parayla ilk işi Iphone 15 almak oldu - Son Dakika
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