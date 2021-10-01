Eski koltuklar çöpe değil, kaplamaya gidiyor - Son Dakika

Eski koltuklar çöpe değil, kaplamaya gidiyor

Sıfıra yakın mobilyalar üçte biri fiyata mal oluyor

Koltuk döşeme ustası Ersin Aslan: "Vatandaşın parası cebinde kalıyor, koltukların kumaşından süngerine her yerini değiştiriyoruz"

"Mobilyalarının renginden, modelinden sıkılanların talebini karşılıyoruz"

ESKİŞEHİR - Yeni mobilya fiyatlarının yüksek seyretmesi, vatandaşları yeni koltuk almak yerine eski koltuklarını yeniletmeye yönlendiriyor.

Mobilya sektöründe her geçen gün artan maliyetler tüketiciye yansımaya devam ediyor. Alıcıya yansıyan yükselişle birlikte vatandaşlar yeni koltuk almak yerine eski eşyalarını tamir ettirmeye yöneldi. Koltuk döşeme atölyelerinde getirilen eski mobilyalar adeta baştan tasarlanıyor. Eski mobilyaları kaplama işleminin ardından sahipleri bile tanıyamıyor. Model ve renk değişiklikleriyle yenilenen koltuk takımları, yeni ev eşyası almakta zorlanan insanların büyük talebiyle karşı karşıya kalıyor.

"Paraları ceplerinde kalmış oluyor"

Yeni koltuk takımlarının yaklaşık olarak 6 ile 7 bin liradan başlayan fiyatlarla satıldığı bu günlerde, eski mobilyaların döşemelerini değiştirmek ise 3 bin liraya yakın oluyor. Yaklaşık yarı yarıya olan fiyatlar ise vatandaşı cezbediyor. Eski mobilyalara tadilat yaptırmanın daha ucuza geldiğini belirten koltuk döşeme ustası Ersin Aslan, "İnsanlar 10 bin lira ve üzeri rakamlar verip yeni bir mobilya almaktansa bize gelmeyi tercih ediyorlar. Çünkü daha uygun fiyatlara yaptırabiliyorlar. Birebir sıfırını yapıyoruz. Kumaşını ve süngerlerini yeniliyoruz. İhtiyaçları neyse ona göre yönlendiriyoruz müşterilerimizi. Koltuklarını 2 bin 500 veya 3 bin lira gibi rakamlara yenileyebiliyorlar. Paraları ceplerinde kalmış oluyor. Müşterimiz bize koltuğunu fotoğrafla gösterir veya biz gidip bakarız ve hangi modeller üzerinde çalışabileceğimizi söyleriz. Tabi müşterilerimizin de kendilerinin beğendikleri modelleri istedikleri renkte yapıyoruz. Bir koltuk takımının hazır olması yaklaşık 4 gün sürüyor. Evden alıp eve teslim ediyoruz. Müşteriler nakliye veya başka bir şeyle uğraşmıyorlar" sözleriyle aldıkları taleplerinin başlıca nedenlerini ve işleyişi anlattı.

"Sandalye, yatak, baza, başlık, köşe takımları yapıyoruz"

İnsanların sadece koltuk takımlarının değil birçok ev eşyasının yenileterek uzun yıllar kullanmayı denediklerini belirten Ersin Aslan şu ifadeleri kullandı:

"Genellikle oturma gruplarını yapıyoruz. Tabi bunun yanında sandalye, yatak, baza, başlık, köşe takımları da yapıyoruz. Kafelerin, hastanelerin, sağlık ocaklarının koltuklarını yeniliyoruz. Sürekli olarak bu işler geliyor. Eski koltukları çöpe atmaktansa getirip yenilemeleri daha mantıklı oluyor. Renginden, modelinden sıkılanların talebini karşılamak için bunları da değiştiriyoruz. İstedikleri şekilde yapıyoruz.