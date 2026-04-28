Eski Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın son yolculuğuna uğurlandı

22'inci dönem AK Parti İstanbul ve 23'üncü dönem AK Parti Sivas Milletvekili ve İlim Yayma Vakfı kurucularından Mehmet Mustafa Açıkalın son yolculuğuna uğurlandı.

75 yaşında hayatını kaybeden 22'inci dönem AK Parti İstanbul ve 23'üncü dönem AK Parti Sivas Milletvekili ve İlim Yayma Vakfı kurucularından Mehmet Mustafa Açıkalın için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törende Açıkalın'ın ailesi taziyeleri kabul etti. Açıkalın'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere tören mangası eşliğinde Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazını Prof. Dr. Cevat Akşit kıldırdı.

Cenaze törenine, Açıkalın'ın ailesi ve sevenleri yanı sıra, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ak Sakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Bakanlar Nurettin Nebati, Veysel Eroğlu, İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda kişi katılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, tören alanına çelenk gönderdi. - İSTANBUL