Eski nişanlısı tarafından katledilen Bahar, baba memleketi Iğdır'da gözyaşları içinde defnedildi - Son Dakika
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Yerel

Eski nişanlısı tarafından katledilen Bahar, baba memleketi Iğdır'da gözyaşları içinde defnedildi

İstanbul Küçükçekmece'de eski nişanlısı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Bahar Kaban, Iğdır'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Bahar Kaban'ın cenazesi Cuma namazı sonrası defnedildi. Eski nişanlı Gökhan Y'nin daha önce Bahar Kaban'a rahatsızlık verdiği ve şikayetçi olduğu belirtildi.

17.05.2024 22:25
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Eski nişanlısı tarafından katledilen Bahar, baba memleketi Iğdır'da gözyaşları içinde defnedildi

IĞDIR - İstanbul Küçükçekmece'de işine gitmek için kaldırımda yürürken kendisini takip eden eski nişanlısının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Bahar Kaban, baba memleketi Iğdır'da gözyaşları içinde defnedildi.

Cinayet dün sabah 08.30 sıralarında, İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalıştığı iş yerine gitmek için evden çıkan Bahar Kaban (28), eski nişanlısının kendisini takip ettiğini fark etti. Bahar Kaban kendisini takip eden Gökhan Y'ye tepki gösterdi. Bu esnada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmada Gökhan Y., yanındaki silahla Bahar Kaban'a iki el ateş etti. Saldırgan saldırı sonrası hızla olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bahar Kaban hastanede hayatını kaybetti.

Hastanede cenazesi alınan Bahar Kaban memleketi Iğdır'a getirildi. Önce baba evine cenazesi götürülen Bahar Kaban Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındıktan sonra Enginalan Köyü Köprü mahallesindeki mezarlıkta defnedildi. Bahar Kaban'ın babası, annesi ve kardeşlerin güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Bahar Kaban'ın 22 Haziran'da düğünü olacağı öğrenildi. Eski nişanlı Gökhan Y'nin 6 Mayısta da Bahar Kaban adına bir sosyal medya hesabı açtığı nişanlılık dönemlerinde çektikleri fotoğraf ve görüntüleri o hesapta paylaştığı ortaya çıktı. Eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından uzun süredir rahatsız edilen ve adına açılan sosyal medya için Bahar Kaban'ın daha önce polise giderek şikayetçi olduğu belirtildi.

Habere arşiv görüntüler eklenmiştir.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Iğdır, Baba, Cinayet, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski nişanlısı tarafından katledilen Bahar, baba memleketi Iğdır'da gözyaşları içinde defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski nişanlısı tarafından katledilen Bahar, baba memleketi Iğdır'da gözyaşları içinde defnedildi - Son Dakika
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