Eski Okul Uyuşturucu Yuvası Oldu - Son Dakika
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Eski Okul Uyuşturucu Yuvası Oldu

Eski Okul Uyuşturucu Yuvası Oldu

Eskişehir'de yıkımı beklenen okul, uyuşturucu ve hırsızlık merkezine döndü; mahalleli tedirgin.

21.09.2024 22:52
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Eskinin eğitim yuvası okul şimdilerde uyuşturucu yuvası oldu

1 yıldır yıkılması beklenen okul hırsızlara ve madde bağımlılarının evi oldu

Mahalle sakini Yunus Vurgucu:

"Eğitim yuvası olarak değil artık uyuşturucu yuvası olarak anılıyor"

"İçeride torpil vs. atıyor, camları kırıyor, kabloları çalıyor, uyuşturucu kullanıyor"

"Kimse geceleri buradan tek başına geçemiyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir yıl önce yıkılıp yenisinin yapılması için boşaltılan Tunalı Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne giren tekinsiz şahıslar okulu adeta savaş alanına çevirirken, mahalleli okul için, "Eğitim yuvası olarak değil artık uyuşturucu yuvası olarak anılıyor" diyor.

Geçtiğimiz günlerde Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi'nde bulunan ve 1 yıl önce binanın yenisinin yapılması için boşaltılan Tunalı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çıkış sebebi belirlenemeyen bir yangın çıkmış, dumanlar mahallelileri korkutmuştu. 1 yıldır boş olan eski okul yangından sonra görüntülendi. Adeta harabeye dönen okul binasının yangın sonrası görüntülendi. Mahallelinin "eskinin eğitim yuvası şimdinin uyuşturucu yuvası" olarak nitelendirdiği okul binasında kapılar, pencereler ve duvarların zarar gördüğü, içeride ateş yakıldığı gözlendi. Yerlerde çakmak gazı ve bazı kimyasalları içeren boş kutuların bulunduğu okula geceleri kimliği belirsiz şahısların girdiği iddia edildi.

"Camlar ve kapının demirlerini kırdılar"

Okulun yakınlarında oturan Dilek Taşdelen, okul hakkındaki tedirginliği hakkında, "Yıkılıp bir an evvel yeni okul olmasını ve çocuklarımızın sağlıklı bir yerde okumasını istiyoruz. Geçen gün yangın çıktı. İçeriye çocuklar girip, devletimizin kitaplarını çalıyorlar. Benim çocuğum karşı okuldaki ilkokula gidiyor, bir an önce bu okulun düzelmesini ve çocuklarımızın burada okumasını istiyorum. Camlar ve kapının demirlerini kırdılar. Kapının kırık olan yerinden içeri giriyorlar. Arkadaki demirlerden, camlardan girip çıkıyorlar. Geçen sene yarıyıl da kapandı, o zamandan beri bu şekilde. Yıkılıp yeni bir okul yapılacak dediler, ne kadar doğru bilemiyorum" dedi.

"Geceleri buradan geçen herkes korkuyor"

Okulun artık tedirgin ettiğini belirten mahalle sakini Yunus Vurgucu şöyle konuştu:

"Yangın çıktığı zaman itfaiye söndürmedi, kendi kendine söndü. Akşam 6-7 arası uyuşturucu kullananlar, okuldan kaçanalar ya da gençler buraya geliyor. Okul yıkılıp yenisinin yapılacağı söylendi ama 1 senedir bu durumda. Geceleri hırsızlar girip okulun kablolarını çalıyorlar. Mahalleliler görebildiğini kovuyor. Çocuklarımız okuldan çıkıyor, endişeleniyoruz. Buradan geceleri geçen herkes korkuyor. Çocuklar tek başına geçemiyor. Okul yapılacaksa bir an önce yapılsın, yapılmayacaksa da yıkılıp boş bir alan olarak kalsın. Girenler içeride torpil vs. atıyor, camları kırıyor, kabloları çalıyor, uyuşturucu kullanıyor. Ailemden kimse geceleri buradan tek başına geçemiyor. Eğitim yuvası olarak değil artık uyuşturucu yuvası olarak anılıyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eski Okul Uyuşturucu Yuvası Oldu - Son Dakika

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