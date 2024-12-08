Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun Tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun Tutuklandı

Güney Kore'de sıkıyönetim tartışmaları sürerken eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun tutuklandı.

08.12.2024 03:42
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Güney Kore eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimde rolü olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yankıları sürerken, ülke siyasetinde bir deprem daha yaşandı. Yoon'a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa eden eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun tutuklandı. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, tutuklama kararının Kim'in gece saat 01: 30'da savcılığa giderek gönüllü olarak ifade vermesinin ardından alındığı belirtildi.

Sıkıyönetim ardından istifa etmişti

Yoon tarafından 3 Aralık'ta ilan edilen ve 6 saat sonra yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim ülkede krize neden olmuştu. Yoon'a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen dönemin Savunma Bakanı Kim Yong-hyun görevinden istifa ettiğini açıklarken, Yoon ise Kim'in istifasının kabul edildiğini duyurmuştu. Yoon, Suudi Arabistan Büyükelçisi Choi Byung-hyuk'u savunma bakanlığı görevine aday göstermişti.

Azil oylaması yapılamamıştı

Son olarak, Yoon'un görevden alınması için muhalefet partileri tarafından Ulusal Meclis'e sunulan azil önergesinin oylaması iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) meclis oturumunu terk etmesinin ardından yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamamıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

Güney Kore, Politika, Güvenlik, Yerel, Dünya, seul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun Tutuklandı - Son Dakika

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