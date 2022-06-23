Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen aşığa 'indirimsiz' 6 yıl ceza - Son Dakika
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Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen aşığa 'indirimsiz' 6 yıl ceza

23.06.2022 09:19
Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen aşığa 'indirimsiz' 6 yıl ceza

Adana'da eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen saplantılı aşığa 'Haksız tahrik ve iyi hal indirimi' uygulanmadan 6 yıl hapis cezası verildi.

Adana'da eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesen saplantılı aşığa 'Haksız tahrik ve iyi hal indirimi' uygulanmadan 6 yıl hapis cezası verildi.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki A.O., 2017 yılında Sefer B. (31) isimli bir genç ile sevgili oldu. Ancak genç kadın sevgilisinin kıskanç olması ve sürekli kendisini darp etmesinden dolayı 5 ay sonra ayrıldı. Buna rağmen A.O., Sefer B.'den bir türlü kurtulamadı. Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti. Ayrıldıktan hemen sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi.

Bu olaydan dolayı Sefer B.'ye mahkeme önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verip, daha sonra bu cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.'nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Sefer B. tahliye edildikten sonra da tekrar birlikte olmak için kadını tehdit etmeye başladı. Mahkeme bunun üzerine Sefer B.'ye elektronik kelepçe takılmasına karar vererek uzaklaştırma cezası verdi.

Geçen yıl 28 Kasım günü ise Sefer B., A.O.'nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girip, kadını önce darp edip daha sonra da ustura ile yüzünü kesip olay yerinden kaçtı.

Kadının yüzüne sayısız dikiş atılırken, Sefer B. ise polis tarafından aranmaya başlandı.

İhlas Haber Ajansı'nın 2 Aralık tarihinde yaptığı haberin ardından 26 Aralık'ta yakalanan Sefer B., ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Haziran'da görülen karar duruşmasında ise Sefer B., suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Ayrıca Sefer B., "Mahkemece lehime olan hükümlerin değerlendirilmesini talep ediyorum. Hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum. Ben vereceğiniz karara saygı duyuyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Sefer B.'yi 'Haksız tahrik ve iyi hal indirimi' uygulanmadan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Çukurova, Aralık, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen aşığa 'indirimsiz' 6 yıl ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen aşığa 'indirimsiz' 6 yıl ceza - Son Dakika
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