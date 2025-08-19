Eskipazar OSB\'ye Murat Tümen Atandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bölge Müdürlüğüne Murat Tümen atandı.

Kuruluşundan itibaren OSB'nin gelişiminde büyük emekleri bulunan ve geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Emin Demir'in yerine kimin atanacağı belli oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, uzun süredir Eskipazar OSB'de inşaat mühendisi olarak görev yapan Murat Tümen, Bölge Müdürü olarak görevlendirildi.

Tümen'in OSB'nin kuruluş sürecinden bugüne kadar pek çok altyapı ve üstyapı projesinde görev aldığı, bölgeyi yakından tanıyan bir isim olarak yeni görevinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - KARABÜK