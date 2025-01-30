Eskişehir Açık Kapı Sistemi Başarılı - Son Dakika
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Eskişehir Açık Kapı Sistemi Başarılı

Eskişehir'de Açık Kapı Şube Müdürlüğü, yüzde 98 sonuçlandırma oranıyla 5 bin 868 başvuru aldı.

30.01.2025 13:49
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Eskişehir Valiliği, Açık Kapı Şube Müdürlüğü faaliyetlerinde, talepleri sonuçlandırma oranı ise yüzde 98'e ulaştı.

Açık kapı sistemine 2024 yılında toplam 5 bin 868 vatandaş başvuru sağladı. Vali Hüseyin Aksoy ile 2 bin 121 vatandaş yüz yüze iletişim kurdu. Açık kapı sistemine yazılı başvuru sayısı 3 bin 747 olurken, başvuruların 3 bin 639'u sonuçlandırıldı. Ayrıca 108 başvuru ile ilgili kurumlardan cevap bekleniyor.

Vali Aksoy, 14 Halk Günü Toplantısı ile 209 vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyerek, çözüme kavuşturdu. Öte yandan 'Eskişehir L Tipine Kadın Eli Değdi' projesi, Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı (L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü) arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 0 ila 6 yaş çocukları ile birlikte kalan kadın mahkumlara halı dokuma tezgahları kuruldu ve halı dokuma eğitimi verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Açık Kapı Sistemi Başarılı - Son Dakika

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