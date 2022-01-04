Üye Girişi
Eskişehir AFAD 2021 yılında 693 bin 152 kişiye afet farkındalık eğitimi verdi - Son Dakika

Eskişehir AFAD 2021 yılında 693 bin 152 kişiye afet farkındalık eğitimi verdi

04.01.2022 17:24
Eskişehir AFAD 2021 yılında 693 bin 152 kişiye afet farkındalık eğitimi verdi

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2021 yılında 693 bin 152 kişiye afet farkındalık eğitimi verirken, ekipler şehir içinde ve dışında 86 olaya müdahale etti, Bosna-Hersek'te gerçekleşen olayda da yer aldı.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2021 yılında 693 bin 152 kişiye afet farkındalık eğitimi verirken, ekipler şehir içinde ve dışında 86 olaya müdahale etti, Bosna-Hersek'te gerçekleşen olayda da yer aldı.

Eskişehir AFAD'ın, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" sloganıyla geçen yıl yaptığı çalışmalarla gönüllü sayısı 4 bin 426'ye, destek gönüllü sayısı 40'a yükseldi.

DAK ve OBAK akredite edildi

Müdürlükçe verilen akreditasyon eğitimi ve danışmanlık sonucunda Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ve Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), kentsel arama ve kurtarma alanında AFAD Başkanlığınca akredite edildiği belirtildi.

İRAP yürürlüğe girdi

Eskişehir'de afet risklerinin belirlenmesi ve belirlenen afet risklerini azaltarak can ve mal kayıplarını asgari düzeye indirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite ve özel sektör kuruluşlarının katkıları ile İl Afet ve Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanarak valilik tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

87 olaya müdahale edildi

Şehir içinde 75, şehir dışında 11 olaya müdahale edilirken, AFAD ekibi yurt dışında Bosna-Hersek'te gerçekleşen olayda da yer aldı. Acil durumlar sonrasında 11 aileye ve 2 belediyeye yardım yapıldı, 1 Haziran tarihinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Eskişehir Saha, Masabaşı Tatbikatı ve 14 Nisan'da Bolu'da TAMP Tatbikatı gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir AFAD 2021 yılında 693 bin 152 kişiye afet farkındalık eğitimi verdi
Eskişehir AFAD 2021 yılında 693 bin 152 kişiye afet farkındalık eğitimi verdi
Eskişehir AFAD 2021 yılında 693 bin 152 kişiye afet farkındalık eğitimi verdi

YORUMLAR
500

Eskişehir, Türkiye, AFAD, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir AFAD 2021 yılında 693 bin 152 kişiye afet farkındalık eğitimi verdi - Son Dakika


Bahçeli'den Kurtulmuş'a çok sert tepki: Yapmak istediğin nedir? Bahçeli'den Kurtulmuş'a çok sert tepki: Yapmak istediğin nedir?         
17:21
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
17:20 Bahçeli'den Kurtulmuş'a çok sert tepki: Yapmak istediğin nedir?
16:59 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor
16:56 94 yaşındaki adam torun katili oldu
16:28 Süper Lig ertelenecek mi? Beşiktaş, TFF'den gitti
16:25 Kahin Kassandra'dan pandemi, dolar ve doğal afet tahminleri! Söylediklerine inanamayacaksınız!
16:18 Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
16:10 Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü
16:08 Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti
16:06 Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret
16:04 Yargı yine kafaları karıştırdı: Ceylin'in babası Zafer hayatta mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 17:34:09. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir AFAD 2021 yılında 693 bin 152 kişiye afet farkındalık eğitimi verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement