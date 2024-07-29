Eskişehir AFAD, Cilo Dağı zirvesine tırmanan personelini tebrik etti

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AFAD Eskişehir, Hakkari'de 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Cilo Dağı zirvesine tırmanan Eskişehir AFAD Dağ Arama Kurtarma personelini tebrik etmek için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Eskişehir AFAD Dağ Arama Kurtarma personeli, Hakkari'deki Cilo Dağı zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. AFAD Eskişehir, resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 4 bin 135 metre yükseklikteki dağa tırmanan personelini tebrik etti. Yapılan paylaşımda, "Personelimizi tebrik ediyor ve Eskişehir AFAD olarak halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtiyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR