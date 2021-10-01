Eskişehir Anadolu Bacıları'na 'Yunus Emre' ödülü - Son Dakika

Eskişehir Anadolu Bacıları'na 'Yunus Emre' ödülü

Eskişehir Anadolu Bacıları, 'Bizim Yunus' adlı tiyatro oyununu sahneleyerek 'Yunus Emre' ödülünün sahibi oldu.

Eskişehir Anadolu Bacıları, 'Bizim Yunus' adlı tiyatro oyununu sahneleyerek 'Yunus Emre' ödülünün sahibi oldu. Eskişehir Kayı Boyu Derneği tarafından düzenlenen 'Yunus Emre'yi anma ödül töreninde; Eskişehir Anadolu Bacıları, 'Bizim Yunus' adlı tiyatro oyununu sahneleyerek 'Yunus Emre' ödülünün sahibi oldu. 'Bizim Yunus' adlı tiyatro oyununun yönetmeni Hafize Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim Yunus' adlı tiyatro oyununu; tiyatro sanatçısı arkadaşlarımızla hazırlayarak 'Yunus Emre'yi anma ödül töreninde sahneledik. "Bizim Yunus' adlı tiyatro oyunumuz ilgi gördü ve takdir topladı. Yunus Emre'nin adının anıldığı yerde bizimde olmamız bizlere şereftir ve onurdur" dedi. - ESKİŞEHİR

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