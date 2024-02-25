Eskişehir Belediye Başkanları ve CHP Adayı Esnaf ve Sanayicilerle Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetimleri ve sanayici temsilcileriyle bir araya geldi.
Başkan Ataç, Başkan Kurt, EBB Adayı Ayşe Ünlüce esnaf, ticaret ve sanayici temsilcileri ile kahvaltıda buluştu. Ramada Otel'de düzenlenen kahvaltı programına Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Başkan Kurt, EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ve birliğe bağlı odaların temsilcileri katıldı.
Eskişehirli esnafın kent için büyük önemi olduğuna vurgu yapan Başkan Ataç, şunları söyledi:
"Her fırsatta kentimize hizmet eden esnafımızı ziyaret ederek şehir meseleleri hakkında da fikirlerini alıyor, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Gerçekten mali açıdan zor günlerden geçiyoruz, işleri iyi giden bir esnaf bulmak çok zor. Biz de ekonomik mücadele veren esnafımızın her daim yanındayız. Elbette esnafımızı temsil eden odalarımız da bu anlamda çok değerli. Belediyelerin, kentteki esnaf ve odalar ile iş birliği ve iletişim halinde olması çok önemli. Bu anlayışla yıllardır samimiyet ve güvene dayalı bir dostluğumuz var. Bu birliktelik hep sürecek."
Eskişehir'in özel bir yer olduğunu belirten Başkan Kurt da şöyle konuştu:
"Eskişehir'de bu özelliği sağlayan bizim birlikteliğimiz. Yıllardan bu yana vermiş olduğunuz desteklerle görev yapıyoruz. Şeffaf, demokratik ve katılımcı bir belediyecilik yaparak herkese dokunmaya çalıştık. Önümüzdeki süreçte de böyle olacak, bundan emin olun. Biz sizlere güveniyoruz. Sizlerle birlikte iş yapmaktan, sizlerle birlikte şehri yönetmekten gayet memnunuz. Bundan sonra da ortak akıl sürecini birlikte yürütüp, şehrimizi bir tık daha yukarıya götürelim. Çünkü sorunu bilenler o sorunun çözümünü de biliyor. 31 Mart'tan sonraki süreçte de sizlerle çalışmaktan büyük bir onur duyacağız."
Eskişehirli esnafın zor günlerde örnek tavır sergilediğini aktaran EBB Başkan Adayı Ünlüce, şunları dile getirdi:
"Değerli Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Biz geçen son beş yılda pandemi derken, deprem derken çok zor günler geçirdik. Pandemi ve deprem döneminde Eskişehirli esnafımız büyük bir vefa örneği gösterdi. Pandemi döneminde kira ödemelerinde, sosyal yardımlaşmada birlikte hareket ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Eğer bize güç verirseniz, bizlere evet derseniz, Eskişehir'in geleceğini birlikte inşa ederiz diyorum."
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ise "31 Mart yerel seçimlerinin hayırlar getirmesini diliyoruz. Gerçekten ülkemizin iyi yönetilmeye ihtiyaç duyulduğu şu dönemde belediye başkanlarımızın şehrimizdeki sorunları çözeceğine inanıyoruz. Eskişehir Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri. Özellikle kesişim noktasında olan kentimiz ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. İnşallah bundan sonra seçilecek adaylarımızın da sanayicimizin, tüccarımızın, esnafımızın hayatını kolaylaştırmasını istiyoruz" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Eskişehir Belediye Başkanları ve CHP Adayı Esnaf ve Sanayicilerle Buluştu - Son Dakika
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'de son dönemde artan fiyatlar sonrası restoran işletmecileri "eko" yani ekonomik ürün dönemini başlattı. Müşteri kaybetmek istemeyen esnaf, gramajları düşürerek daha uygun fiyatlı ürünleri menülere koydu.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, bugün düzenlenen proje tanıtım toplantısında Ankara'nın sorunlarını ve geleceğe dair umutlarını ele aldı. Altınok, Ankara'nın huzurunu geri kazanması için hızlı çözümler getiren bir liderlik anlayışına ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Ankara'daki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde, 11 endüstriyel dağcının cam çatı montajı yaparken gerçekleştirdiği çalışmalar havadan dron ile kaydedildi. Dağcılar, yükseklik korkusuna rağmen güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kule, 15 Mart'ta gerçekleştirilecek açılışa hazırlanıyor.
ABD'de gece kulüpleri ve kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas'ın altındaki labirentlerde yaşayan 2000 kişinin gizli yaşamı gözler önüne serildi. Yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki tünellerde yaşayan ve kendilerine ''Köstebek İnsanlar'' adını veren insanların bir kısmının akli dengesinin yerinde olmadığı ve bir kısmının da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edildiğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum tarafından yalanlanmıştı. Kurum'un "Kendisine herhangi bir davet yapılmamış, hayali davetler yapıyor" sözlerine belgeli yanıt veren İmamoğlu, "Bu daveti acemi adaya göndereceğim acaba utanır mı?" diye konuştu.
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a verdiği destek sonrası "rant" iddiaları ortaya atılan eski Başbakan Tansu Çiller'le ilgili bir açıklama da gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Eşi Özer Çiller'in Antalya'da bir hazine arazisine 5 yıldızlı otel kondurmasına ilişkin yaptığı haberler sonrası o dönem ölüm tehditleri aldığını belirten Dündar, "Bizi karadan ve havadan takip edip evime nasıl gidilir, camlar kurşun geçiriyor mu diye hedef gösterdiler. Korku filmlerinde bile böylesi yaşanmamıştır" dedi.
Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul'da Zorlu PSM'de düzenlenen geleneksel yeni yıl konserlerinin ilkini gerçekleştirdi. Konserde, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj da sahne aldı ve izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde ağır eleştirilerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2023 Kasım ayında görevden alınan Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde şarkıyı "5 yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı" sözleriyle paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?