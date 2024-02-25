Eskişehir Belediye Başkanları ve CHP Adayı Esnaf ve Sanayicilerle Buluştu

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetimleri ve sanayici temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Ataç, Başkan Kurt, EBB Adayı Ayşe Ünlüce esnaf, ticaret ve sanayici temsilcileri ile kahvaltıda buluştu. Ramada Otel'de düzenlenen kahvaltı programına Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Başkan Kurt, EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ve birliğe bağlı odaların temsilcileri katıldı.

Eskişehirli esnafın kent için büyük önemi olduğuna vurgu yapan Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Her fırsatta kentimize hizmet eden esnafımızı ziyaret ederek şehir meseleleri hakkında da fikirlerini alıyor, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Gerçekten mali açıdan zor günlerden geçiyoruz, işleri iyi giden bir esnaf bulmak çok zor. Biz de ekonomik mücadele veren esnafımızın her daim yanındayız. Elbette esnafımızı temsil eden odalarımız da bu anlamda çok değerli. Belediyelerin, kentteki esnaf ve odalar ile iş birliği ve iletişim halinde olması çok önemli. Bu anlayışla yıllardır samimiyet ve güvene dayalı bir dostluğumuz var. Bu birliktelik hep sürecek."

Eskişehir'in özel bir yer olduğunu belirten Başkan Kurt da şöyle konuştu:

"Eskişehir'de bu özelliği sağlayan bizim birlikteliğimiz. Yıllardan bu yana vermiş olduğunuz desteklerle görev yapıyoruz. Şeffaf, demokratik ve katılımcı bir belediyecilik yaparak herkese dokunmaya çalıştık. Önümüzdeki süreçte de böyle olacak, bundan emin olun. Biz sizlere güveniyoruz. Sizlerle birlikte iş yapmaktan, sizlerle birlikte şehri yönetmekten gayet memnunuz. Bundan sonra da ortak akıl sürecini birlikte yürütüp, şehrimizi bir tık daha yukarıya götürelim. Çünkü sorunu bilenler o sorunun çözümünü de biliyor. 31 Mart'tan sonraki süreçte de sizlerle çalışmaktan büyük bir onur duyacağız."

Eskişehirli esnafın zor günlerde örnek tavır sergilediğini aktaran EBB Başkan Adayı Ünlüce, şunları dile getirdi:

"Değerli Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Biz geçen son beş yılda pandemi derken, deprem derken çok zor günler geçirdik. Pandemi ve deprem döneminde Eskişehirli esnafımız büyük bir vefa örneği gösterdi. Pandemi döneminde kira ödemelerinde, sosyal yardımlaşmada birlikte hareket ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Eğer bize güç verirseniz, bizlere evet derseniz, Eskişehir'in geleceğini birlikte inşa ederiz diyorum."

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ise "31 Mart yerel seçimlerinin hayırlar getirmesini diliyoruz. Gerçekten ülkemizin iyi yönetilmeye ihtiyaç duyulduğu şu dönemde belediye başkanlarımızın şehrimizdeki sorunları çözeceğine inanıyoruz. Eskişehir Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri. Özellikle kesişim noktasında olan kentimiz ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. İnşallah bundan sonra seçilecek adaylarımızın da sanayicimizin, tüccarımızın, esnafımızın hayatını kolaylaştırmasını istiyoruz" diye konuştu.