Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Emekli Destek Kartı" Projesini Hayata Geçiriyor.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), "2026 Eskişehir Yılı" kapsamında yıl boyunca 65 yaş ve üzeri emekli, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni bir destek programını hayata geçiriyor. "Emekli Destek Kartı" projesini başlattıklarını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bu destekle büyüklerimizin temel ihtiyaçlarına katkı sunmayı, hayatlarını biraz daha kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje kapsamında belirlenen şartları taşıyan vatandaşlara Emekli Destek Kartı verilecek. Karta, 65 yaş ve üzeri emekli vatandaşlar ve Eskişehir merkez ilçelerde ikamet edenler başvuru yapabilecek.

65 yaş altındaki emekliler, üzerine kayıtlı iki aracı veya iki evi bulunanlar, asgari ücretin üzerinde geliri olanlar, belediyeden "Temel Destek Kartı" alanlar, Eskişehir ili kırsal mahallelerinde ikamet edenler ise başvuruda bulunamayacak.

Destekten yararlanmak için gerekli belgeler ise başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, kirada oturanlar için kira kontratı, hanede çalışan bireyler varsa maaş bordrosu olacak.

Başvuruların ardından EBB Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikamet adreslerinde sosyal inceleme yapılacak. Başvurular belirlenen kriterlere göre değerlendirilecek; engelli emekliler, yalnız yaşayanlar ve bakıma muhtaç vatandaşlar öncelikli olarak ele alınacak.

Uygun görülen vatandaşlara Emekli Destek Kartı verilecek. Destek miktarı ve destek sayısı, başvuru süreci tamamlandıktan sonra hak sahiplerine bildirilecek. Başvuru sonuçları Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden öğrenilebilecek; başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlara ayrıca telefonla bilgilendirme yapılacak.

"Emeklilerimizin huzuru ve güveni, bizim en temel sorumluluğumuz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Ünlüce, "Ekonomik koşullar karşısında zor günler geçiren emeklilerimiz için Emekli Dayanışma Desteği'ni başlatıyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahibi emeklilerimize yönelik Emekli Dayanışma Desteği uygulamamızı başlatıyoruz. Bu destekle büyüklerimizin temel ihtiyaçlarına katkı sunmayı, hayatlarını biraz daha kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi için Taşbaşı'nda bulunan Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'müze başvurabilirsiniz. Emeklilerimizin huzuru ve güveni, bizim en temel sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.