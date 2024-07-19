Eskişehir Beylikova Belediyesi'nden 'Ekmek arabasında yakalanan uyuşturucu' açıklaması

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Eskişehir Beylikova Belediyesi, 'Ekmek arabasında yakalanan uyuşturucu' haberleri üzerine bir açıklama yaptı.

Bazı yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili Belediye Başkanı Hakan Karanacak tarafından yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı yayın organlarından çıkan sabah saatlerinde belediyemiz aracıyla yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. İlçemizde bulunan vatandaşlarımızın uygun fiyatlı ekmek almaları için başlattığımız çalışmalarda kullanılan aracımız her gün düzenli olarak halk ekmek fabrikasından ilçemize ekmek getirmektedir. Bu aracı kullanan personel bu durumu kötüye kullanmış, jandarma ekipleri tarafından ise yakalanmıştır. Olayı duyduktan sonra personelin işine son vererek, gerekli yasal işlemleri başlatmış bulunuyoruz. Bizim çabamız ve gayretimiz ilçede bulunan halkımıza en üst düzeyde hizmet vermek ve onların memnuniyetini kazanmaktır. Belediyemizi karalamak ve bizleri zor duruma düşürecek her durumda çekinmeden gerekli işlemlerin yapılacağını vatandaşlarımıza bildirmek isterim. Gerekli hassasiyetle ilçemizi güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." - ESKİŞEHİR