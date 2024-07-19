Eskişehir Beylikova Belediyesi'nden 'Ekmek arabasında yakalanan uyuşturucu' açıklaması - Son Dakika
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Eskişehir Beylikova Belediyesi'nden 'Ekmek arabasında yakalanan uyuşturucu' açıklaması

Eskişehir Beylikova Belediyesi, 'Ekmek arabasında yakalanan uyuşturucu' haberleri üzerine bir açıklama yaptı. Belediye Başkanı Hakan Karanacak, yazılı açıklamada olayın üzüntü verici olduğunu belirterek, personelin işine son verildiğini ve gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

19.07.2024 22:29
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Eskişehir Beylikova Belediyesi, 'Ekmek arabasında yakalanan uyuşturucu' haberleri üzerine bir açıklama yaptı.

Bazı yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili Belediye Başkanı Hakan Karanacak tarafından yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı yayın organlarından çıkan sabah saatlerinde belediyemiz aracıyla yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. İlçemizde bulunan vatandaşlarımızın uygun fiyatlı ekmek almaları için başlattığımız çalışmalarda kullanılan aracımız her gün düzenli olarak halk ekmek fabrikasından ilçemize ekmek getirmektedir. Bu aracı kullanan personel bu durumu kötüye kullanmış, jandarma ekipleri tarafından ise yakalanmıştır. Olayı duyduktan sonra personelin işine son vererek, gerekli yasal işlemleri başlatmış bulunuyoruz. Bizim çabamız ve gayretimiz ilçede bulunan halkımıza en üst düzeyde hizmet vermek ve onların memnuniyetini kazanmaktır. Belediyemizi karalamak ve bizleri zor duruma düşürecek her durumda çekinmeden gerekli işlemlerin yapılacağını vatandaşlarımıza bildirmek isterim. Gerekli hassasiyetle ilçemizi güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Beylikova Belediyesi'nden 'Ekmek arabasında yakalanan uyuşturucu' açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Beylikova Belediyesi'nden 'Ekmek arabasında yakalanan uyuşturucu' açıklaması - Son Dakika
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