Eskişehir Beylikova'ya Halk Ekmek Hizmeti - Son Dakika
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Eskişehir Beylikova'ya Halk Ekmek Hizmeti

Eskişehir Beylikova\'ya Halk Ekmek Hizmeti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından hazırlanan sağlıklı ve ekonomik halk ekmek, Beylikova halkının hizmetine sunuldu. İlçe merkezindeki mahallelerin rahatlıkla ulaşabileceği iki ortak noktada Halk Ekmek satış büfeleri kuruldu. Halkın talebi doğrultusunda seçim öncesi hazırlanan projenin hayata geçirildiğini belirten belediye yetkilileri, ilçeye bağlı tüm köylere mobil araçlarla halk ekmek hizmeti ulaştırılacağını açıkladı.

27.06.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından el değmeden hazırlanan sağlıklı ve ekonomik halk ekmek Beylikova halkının hizmetine sunuldu.

İlçe merkezindeki mahallelerin rahatlıkla ulaşabileceği iki ortak noktada Halk Ekmek satış büfeleri kuruldu. Bu çerçevede, sosyal belediyecilik anlayışıyla piyasa fiyatından daha uygun fiyatlama ile satışlar başlatıldı. Halkın talebi doğrultusunda seçim öncesi hazırlanan projenin hayata geçirildiğini belirten belediye yetkilileri de, çok kısa süre içerisinde ilçeye bağlı tüm köylere mobil araçlarla halk ekmek hizmeti ulaştırılacağını açıkladı. Günlük nakliye ve satış işi Beylikova Belediyesi personelleri tarafından gerçekleştiriliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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