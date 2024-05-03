Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında yapılan sözleşme ile devlet memurlarına ve sözleşmeli memurlara ödenen sosyal denge tazminatı yeni dönemde de yüzde 120 oranında ödenecek.

03.05.2024 17:31  Güncelleme: 17:34
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasındaki sosyal denge tazminatı sözleşmesi, kurum memurlarının da katıldığı törenle imzalandı. Sözleşme ile Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 657 sayılı yasaya tabi devlet memurlarına ve sözleşmeli memurlara ödenen sosyal denge tazminatı, yeni dönemde de yüzde 120 oranında ödenmeye devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda yapılan toplantıya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ve sendika yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla belediyede görev yapan memurlar katıldı.

Memurları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla her zaman Türkiye'ye örnek olan bir belediye. İmzaladığımız bu sözleşme sayesinde üyelerimiz bir nebze nefes alacak" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise "Bizim en çok dikkat ettiğimiz konu hepimizin insan onuruna yaraşır bir şekilde maaş alması, çalışma koşullarında adaletin sağlanmasına ilişkin daha önceden de yaptığımız gibi imzaladık.  Yeni dönemimiz yeni bir sözleşmeyle hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

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