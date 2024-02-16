Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 60 yaşında yaşama veda eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Önder, düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

Beyin kanaması sonucu Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavisi sürerken hayatını kaybeden CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Önder için ilk tören, Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu belediye binası önüne getirildi. Belediye binası önündeki törene milletvekilleri, belediye başkanları, belediye başkan adayları, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, belediye personeli, iş ve sanat dünyası temsilcileri, esnaf ve ticaret odaları başkan ve üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile Eskişehirliler olmak üzere büyük bir kalabalık katıldı.

1 dakikalık saygı duruşunun ardından buradaki törende konuşma yapan EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şunları söyledi:

"Allah'tan rahmet diliyor, Mustafa Önder'i saygıların, sevgilerin en büyüğü ile anmak istiyorum. Mustafa benim çok sevdiğim arkadaşımdı. Dostluğumuz belediye meclisi ile başlamadı. Onun Ticaret Odası'ndaki yöneticilikleri ve görevleri ile tanıyanlardan biriyim. Eskişehir'i, Eskişehirlileri, esnaf ve ticaret erbabını çok iyi tanıyan bir insandı. Siyasi hayatım boyunca da bilgi birikimine çokça başvururdum. Eskişehir'in ekonomik yapısını, çekirdekten bilen birisiydi. Şehir kültürüne çok hakimdi. Eskişehir'deki programlar nedeniyle şehir dışındaki toplantılara beni temsil etmek üzere hep Mustafa'yı görevlendirirdim. Eğer ben gidebilecek olsaydım benim orada ne söyleyeceğimi ezbere bilirdi. Eczacıydı, akademiden benim de öğrencimdi. Eskişehir Ahbaplar Grubu'nun kurucularından ve üyelerindendi. Ahbabı çoktu, çok değerli bir Eskişehirliydi. Soyadı gibi Önder bir isimdi. Bu acı günde onu uğurlarken eksikliğini çok arayacağımızı bir kez daha söylemek istiyorum. Kaybımız çok büyük, çok üzüntülüyüm. Değerli ailesinin, Eskişehir'in, Ahbaplar Grubu'nun, dostlarının, sevenlerinin başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Eşine ve çocuklarına uzun ömürler diliyor, onların varlığı ile teselli bulacağımızı ifade etmek istiyorum."

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da "Hepimize sabırlar diliyorum. 2014-2019 döneminden itibaren sevgili Mustafa ile hem Tepebaşı'nda hem Büyükşehir'de birlikte çalıştım. Çok iyi hatipti, mücadeleciydi. Ailesine, çocuklarına, sevenlerine sonsuz sabırlar diliyorum. Sevgili Mustafa nur içinde, ışıklar içinde yatsın. O bizim hafızamıza büyük izler bıraktı, her zaman güzel anılacak" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise şunları dile getirdi:

"Büyükşehir Belediyemizin meclis üyesi, çok değerli sevgili dostumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Her ölüm erken ama bu gerçekten çok erken oldu. Eskişehir için çalışan, Eskişehir'in menfaatlerini korumak için çalışan bir arkadaşımızdı. Ahbaplar Grubu'nun kuruluşunda, Eskişehir'e yararlı işlerin tümünde imzası olan bir kardeşimizdi. Boşluğunun doldurulması mümkün değil. Eskişehir'imize, belediyelerimize başsağlığı diliyor, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."

Konuşmaların ardından Mustafa Önder için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Önder'in naaşı, dualar eşliğinde Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.