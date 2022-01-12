Üye Girişi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden pes dedirten olay - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden pes dedirten olay

12.01.2022 10:54
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden pes dedirten olay

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2005 yılında 'sosyal ve kültürel alan' olarak kullanılmak üzere vatandaşlardan kamulaştırdığı alana otel yapılmasına izin vermesi üzerine arsa sahipleri konuyu mahkemeye taşıdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2005 yılında 'sosyal ve kültürel alan' olarak kullanılmak üzere vatandaşlardan kamulaştırdığı alana otel yapılmasına izin vermesi üzerine arsa sahipleri konuyu mahkemeye taşıdı.

Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan 211 metrekarelik bir alan 2005 yılında 'Sosyal ve Kültürel' alan olmak üzere kamulaştırıldı. Kamulaştırılan alanın sahibine ise 36 bin 326 lira ödeme yapılmak istendi. Belirtilen rakamı kabul etmeyen arsa sahipleri durumu mahkemeye taşıdı. Mahkeme 2008 yılında meblağı 49 bin lira olarak belirledi. Bunun üzerine itiraz hakları kalmayan hak sahipleri parayı almak zorunda kaldı. Aradan geçen bir süre sonra aynı alan belediye meclisinde 'alt kısmı ticaret alan olarak kullanılabilinir' şeklinde imar değişikliğine gitti. Aradan geçen 17 yılın ardından ise Büyükşehir Belediyesi belirtilen alanı 'yap, işlet-devret' modeli ile otel yapılması konusunda özel bir firmaya verdi. Belirtilen alana ise yapılan otel inşaatı tamamlandı. Alt kısmı ise içkili eğlence merkezi oldu. Otele ruhsat izni verilmesinin ardından ise arsa sahibi 5 kardeş konuyu mahkemeye taşıdı. Kamulaştırma alanının belirtilenin dışında kullanılmasından dolayı iptal kararı isteyen kardeşler şimdi mahkemede haklarını arayacak.

"Sosyal ve kültürel alan yapılacağına inancım vardı"

Arsa mirasçılarından biri olan Ahmet Boran, belirtilen alan olan 479 ada 36 parseldeki yerin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005 yılında bu ada ve parseli sosyal ve kültürel alan olarak istimlak edildiğini söyledi. İstimlak edildikten sonra belirtilen alana 5 sene boyunca bir şey yapılmadığını ifade eden Boran, "5 sene sonra burayı daha sonra meclisten başka bir ad altında geçirdiler. O zaman da ben kendilerine yazı yazdım, bilgilendirme istedim. Büyükşehir Belediyesi tekrar bana sosyal ve kültürel alan olarak bilgilendirme raporu verdi. Benim de o günden bugüne kadar sosyal tesis olarak yapılacağına inancım vardı. Ama görüyorum ki şimdi burası sosyal ve kültürel alan olarak değil, alt tarafı meyhane, üst tarafı otel olarak işletmeye açılmış, ruhsatı verilmiş. Biz bu alandan Eskişehir'in faydalanması açısından hiç sesimizi çıkarmadık. Eskişehir'deki talebelerin, insanların sosyal ve kültürel alan olarak kullanmaları için. Ama şimdi burada kalan kişilerin, daha önce buradaki evdeki kişilerin hakları gasp edildi. Gaspı önlemek için burada Büyükşehir Belediyesi ve burayı istimlak eden kişilerle alakalı suç duyurusunda bulunuyorum. Zaten bununla alakalı otel yapıldıktan ve ruhsatı alındıktan sonra idari mahkemeye dava açtım. İdari mahkemeye tapunun iptali davası açtım, 2. Asliye Hukuk Mahkemesine de suç duyurusunda bulunarak buranın tekrardan bize tahsis edilmesini istedim" dedi.

Boran, açıklamasının devamında, "Gasp edilen haklarımızın tekrar iadesini istiyorum. Burası görüldüğü gibi Eskişehir'in güzide ve çok rantı olan bir yer. Bizden daha önce 35 bin TL'ye alınan, daha sonra mahkemeye verdiğimizde 49 bin TL'ye çıkarılan bir yer. Ki Bağlar'da biz o zaman bu paraya 1+1 apart alamıyorduk. Şimdi düşünün, 49 bin TL'ye bir apart alamadığımız yeri bu arkadaşlar kendilerine rant sağlamak için alt tarafı meyhane, üst tarafı otel olarak kullanıma açmışlar. Biz tüm Eskişehir'e bunu duyuruyoruz. Eskişehir halkı ve Türkiye'deki adalete inanan kişilerin buna karşı çıkmalarını istiyorum. Arsanın değeri şu anda tahmin ediyorum ki, 210 metrekare 6-7 milyon TL civarındadır. Bu yapılan binanın değeri de 18-20 milyar TL civarındadır. Hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Diyorlar ki, 'Sosyal ve kültürel tesis alanı olarak yapacağız.' Siz de bakıyorsunuz hakikaten Eskişehir'in, halkın faydalanması için, öğrenci kesimin faydalanması için buraya sosyal ve kültürel tesis yapacaklarını söylüyorlar. Bir bakıyorsunuz ki daha sonra buraya altı meyhane, üstü 6 katlı bir otel yapıyorlar. Yani siz hakkı, hukuku bilen bir kişiyseniz böyle bir şey yapıyorsanız bunu hak sahiplerine tekrar iade etmek zorundasınız" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden pes dedirten olay
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden pes dedirten olay

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Eskişehir, Otel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden pes dedirten olay - Son Dakika


Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te!         
11:09
Ali Koç'tan spor yorumcularına ters köşe! Löw ve Bilic derken asıl hedefinin kim olduğu ortaya çıktı Ali Koç'tan spor yorumcularına ters köşe! Löw ve Bilic derken asıl hedefinin kim olduğu ortaya çıktı         
11:06
Altın kaç lira? Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor Altın kaç lira? Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:05
Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor         
11:01
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor         
10:28
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlunun programa dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlunun programa dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı         
23:41
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11

Son Dakika Haberleri
11:06 Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin
11:05 Ali Koç'tan spor yorumcularına ters köşe! Löw ve Bilic derken asıl hedefinin kim olduğu ortaya çıktı
11:04 Altın kaç lira? Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Acun Ilıcalı sosyal medyadan canlı yayın yaptı! Merakla beklenen Survivor All Star'dan ilk görüntüler geldi
10:58 Emekli öğretmenler ile dul ve yetimlerine müjde! Mayıs ayında 884 lira zam geliyor
10:46 Pep Guardiola'nın anlatımıyla Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent: Kendi tarzı vardır!
10:42 Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı
10:41 CHP'nin ağır topu Oğuz Kağan Salıcı, canlı yayında erken seçim için tarih verdi: Önümüzdeki sonbahar
10:27 Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor
10:14 Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda ediyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 11:17:55. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden pes dedirten olay - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement