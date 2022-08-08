Eskişehir Büyükşehir'in Düzenlediği Atölyelerde Çocuklar, Hem Eğlendiler Hem Öğrendiler - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir'in Düzenlediği Atölyelerde Çocuklar, Hem Eğlendiler Hem Öğrendiler

08.08.2022 11:57
Eskişehir Büyükşehir'in Düzenlediği Atölyelerde Çocuklar, Hem Eğlendiler Hem Öğrendiler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Masal Şatosu'nda düzenlenen ve farklı disiplinlerin yaratıcı drama ile harmanlandığı yaz dönemi atölyelerinden sonuncusu “Görsel Okuma-Drama Atölyesi” tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Masal Şatosu'nda düzenlenen ve farklı disiplinlerin yaratıcı drama ile harmanlandığı yaz dönemi atölyelerinden sonuncusu "Görsel Okuma-Drama Atölyesi" tamamlandı.

Çocukların yaz dönemini verimli bir şekilde geçirmesi için çalışmalarına devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Masal Şatosu'nda atölyeler ile dolu dolu bir tatil dönemi yaşattı.

"Görsel Okuma-Drama Atölyesi" ile çocuklar yeni kazanımlar elde ederek yaratıcı oyunlar ve düşünsel becerilerle dolu bir hafta geçirdi.

Masal Şatosu yetkilileri, "Katılımcılar yazısız, sözsüz, metne dayalı olmayan ve sadece çizimlerden oluşan bir kitap türü olan sessiz kitapların yaratıcı drama yöntemi ile okunması üzerine kurgulanan atölye yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Görsel Okuma-Drama Atölyesi her bir okuyucunun aynı kitaptan farklı hikayeler okuyabildiği sessiz kitaplar ile görsel okuma yapmak; hayal gücünü ve yaratıcılığı kullanma, dikkat geliştirme, imgesel ve eleştirel düşünme, yorum yapma, sebep-sonuç ilişkisi kurarak bütünlük sağlama deneyimi kazandırıyor. Bu atölyede çocukların yaratıcı dramanın bütünleştirici etkisi ile aynı görsel üzerinden farklı algılayış, sözel ve bedensel ifade, hayal gücü ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarıyor. Çocuklar bir kitabın kaç farklı türde okunabileceğinin yanı sıra yaptıkları canlandırmalar ile de eğlenirken öğrenmenin tadını çıkarmış oldular" açıklaması yaptı.

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Kaynak: ANKA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir'in Düzenlediği Atölyelerde Çocuklar, Hem Eğlendiler Hem Öğrendiler - Son Dakika

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